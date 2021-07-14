Среднесрочный потенциал акций Citigroup остается одним из самых высоких в отрасли - BCS Express

Среднесрочный потенциал акций Citigroup остается одним из самых высоких в отрасли, отмечается в комментарии BCS Express.

Американский банк Citigroup Inc. успешно отчитался за квартал, показав рост прибыли на акцию до $2,85 против $0,5 годом ранее, то есть почти в шесть раз. Консенсус-прогнозы давали $1,96 на акцию, максимальные ожидания доходили до $2,23, что ниже, чем в отчете, указывают аналитики инвесткомпании.

"Динамика выручки не такая впечатляющая, но в целом соответствует тому, что было у конкурентов сегодня и накануне. Citi заработал по всем сегментам $17,5 млрд, практически уложившись в средние прогнозы. Падение к предыдущему году - на 11,6%. Отчет понравился инвесторам: бумаги Citigroup на премаркете идут с сильным отрывом от других банков. Среднесрочный потенциал бумаги остается одним из самых высоких в отрасли. Есть повод присмотреться к ним", - отмечают стратеги BCS Express.

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