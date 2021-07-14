"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции Taiwan Semiconductor

"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции производителя микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Эксперты отметили в своем аудиоподкасте следующие важные факторы в пользу покупки бумаги:

- TSMC представлена почти во всех сегментах полупроводниковой промышленности.

- Недостаток микрочипов по всему миру, поддерживает спрос на продукцию компании и позволяет ожидать его в будущем.

- 15 июля компания предоставит финансовую отчетность, по мнению аналитиков, ожидаются сильные финансовые результаты, а рост выручки может составить более 20%

- Компания заявляла, что планирует увеличить продажи на 60% за 2021 год

- Одним из преимуществ компании является то, что технологический сектор чувствует себя лучше остальных в условиях угрозы дельта штамма COVID.

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