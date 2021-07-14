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14 июля 2021 года 15:40

Рубль днем укрепляется к доллару и евро в ожидании выступления Пауэлла

Москва. 14 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине в ожидании выступлений главы председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг.

Курс доллара США составил 74,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,43 руб./EUR1, подешевев на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,3 копейки - до 80,08 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 июля на 6,47 копейки, до 74,1236 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,03 копейки, до 87,3917 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро в ожидании выступления Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, где он представит полугодовой доклад о состоянии американской экономики. Трейдеры ждут от Пауэлла новых сигналов о том, считает ли по-прежнему Федрезерв ускорение инфляции временным явлением.

Доклад, который был обнародован в минувшую пятницу, показал, что руководство американского ЦБ обеспокоено изменением условий на рынке труда США. Федрезерв отметил риск того, что пандемия будет иметь "долгосрочные последствия для структуры рынка труда", в том числе в связи с тем, что она ускорила введение новых технологий.

"Посткризисный рынок труда и характеристики "полной занятости" могут серьезно отличаться от того, какими они были в начале 2020 года", - говорится в докладе.

Мнение руководства ФРС о том, что будет являться "полной занятостью", станет ключевым для принятия центробанком решения относительно того, когда стоит приступать к подъему ставок, поскольку инфляция, возможно, уже близка к целевому уровню, пишет The Wall Street Journal.

Пауэлл представит доклад в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США в среду, 14 июля, а днем позже - в банковском комитете Сената.

Согласно статданным, в США наблюдается ускорение инфляции. Потребительские цены в стране в июне выросли на 5,4% в годовом выражении, максимальными темпами с августа 2008 года, сообщило во вторник Минтруда США. Эксперты в среднем прогнозировали замедление инфляции в июне до 4,9% с майских 5%.

Руководители ФРС неоднократно повторяли, что считают скачок инфляции временным. Тем не менее, инвесторы опасаются, что усиление темпов роста потребительских цен может превысить ожидания Федрезерва, что вынудит его ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось, пишет Trading Economics.

Цены на нефть опускаются в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии, к закрытию которой стоимость WTI обновила максимум с октября 2018 года.

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть, пишет MarketWatch.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов сырья в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,33 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $76,37 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,95 за баррель, что на 0,4% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 4,9 млн баррелей. Если этот прогноз подтвердится, то снижение будет отмечено по итогам восьмой недели подряд, что станет самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

"Рубль и другие валюты EM преимущественно укрепляются в среду. Рост цен на нефть последних дней позитивен для рубля, поддержкой выступит и начало налогового периода. На этом фоне пара "доллар-рубль" может попробовать вновь опуститься ниже 74 руб./$1, если заявления главы ФРС Джерома Пауэлла останутся "голубиными", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Накануне доллар резко вырос против большинства валют, отыгрывая максимальный за 13 лет скачок американской инфляции. Отчет негативно отразился на рисковых активах, но рубль выстоял за счет подорожавшей нефти. Теперь внимание игроков переключается на полугодовой доклад главы ФРС. Если Пауэлл подтвердит, что разгон инфляции является временным явлением, это успокоит инвесторов, которые после отчета по потребительским ценам снова начали ставить на более раннее ужесточение монетарной политики. При таком сценарии доллар скорректируется вниз, что сыграет на руку нашей валюте. Однако даже в этом случае бычий потенциал рубля будет ограниченным, особенно в свете пробуксовки нефтяных цен, которые отступают после вчерашнего подъема", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов поднялись в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,86% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 3 б.п. - до 5,96% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца подросли также на 3 б.п. - 6,18% и 6,76% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 4 б.п. - до 6,87% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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