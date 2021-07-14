Вероятно укрепление рубля до 72-73 руб./$1 в 4К21 - Банк "Открытие"

Снижение политических рисков на фоне высоких ставок должно выступить фактором укрепления рубля до 72-73 руб./$1 в конце года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Несмотря на рост нефтяных цен, российская валюта остается под давлением, и ее курс превышает 74 руб./$1. Все российские финансовые рынки - долговой, фондовый, валютный - негативно реагируют на сохранение высоких темпов текущей инфляции на уровне 0,7% м/м и увеличение годовых темпов до 6,5% г/г. И хотя на треть инфляция в июне была обусловлена удорожанием на 38% отдыха в Турции и нехарактерным для июня ростом цен плодоовощную продукцию, это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании 23 июля более, чем на 50 базисных пунктов. И кроме того - способствует удешевлению котировок бумаг российского долгового рынка и временно снижает интерес нерезидентов к российскому рынку", - пишет Петроневич.

Помимо этого, негативное внешнее влияние оказывает информация об очередном всплеске заболеваемости в США и странах Европы, несмотря на значительный охват населения программой вакцинации, а также продолжающийся рост инфляции в США. Это увеличивает риски снижения цен на сырьевые товары.

Кроме внешнего давления, на российскую валюту, по мнению эксперта банка, негативно влияет увеличение закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила до 13,5 млрд рублей в день с июньских 10,5 млрд рублей в день. Хотя доллар США больше не входит в ФНБ, Минфин по-прежнему проводит интервенции на валютном рынке, и именно на рынке доллара, который в настоящий момент является наиболее ликвидным. Рынки негативно отреагировали на недавнее увеличение закупок валюты Минфином на фоне снижения нефтяных котировок.

"Август - традиционно непредсказуемым для России месяц с точки зрения реализации внутренних и внешних рисков, - подчеркивает Петроневич. - При этом предстоящие в сентябре выборы ожидаемо приведут к дополнительному повышению чувствительности рынков к любой информации внутренней и зарубежной повестки. В четвертом квартале мы ожидаем заметного укрепления рубля на фоне завершения не только выборов в Госдуму, но, что более важно, и цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. Снижение политических рисков на фоне высоких ставок должно выступить фактором укрепления рубля. Наш прогноз по курсу рубля на конец года пока остается таким же - около 72-73 к доллару и около 84 по отношению к евро".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.