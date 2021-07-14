Цена золота может проверить на прочность уровень $1800 за унцию - Sber CIB

Цена золота может проверить на прочность уровень поддержки $1800 за тройскую унцию, полагает аналитик Sber CIB Андрей Чернышев.

Эксперт напоминает, что во вторник на рынке золота наблюдался боковой тренд - цены завершили день вблизи уровня открытия, т. е. около отметки $1805 за унцию. При этом по итогам американской торговой сессии доходность 10-летних казначейских обязательств США выросла с 1,37% до 1,42%. Евро подешевел с $1,186 до $1,178, и это также оказало давление на рынок золота. По итогам июня в США зафиксирован самый значительный рост индекса потребительских цен с 2008 года. Темпы месячной инфляции в стране достигли 0,9%, хотя инвесторы ожидали, что они не превысят 0,5%. Прирост цен относительно уровня годичной давности также оказался более значительным, чем предполагал консенсус-прогноз: 5,4% против 5,0%.

"Сразу после публикации этих данных рынок золота испытал сильное давление и протестировал поддержку на уровне $1800 за унцию - инвесторы решили, что Федрезерв жестко отреагирует на ускорение инфляции, - отмечает Чернышев. - Впрочем, более подробно изучив инфляционную статистику, участники рынка обнаружили, в частности, что столь резкое ускорение потребительской инфляции более чем на треть было обусловлено ростом цен на подержанные автомобили. Это логично ввиду глобальной нехватки микросхем, что ограничивает возможности по выпуску новых автомобилей. В остальном ускорение инфляции связано главным образом с повышением цен в отраслях экономики, наиболее пострадавших от карантина: подорожали гостиничные услуги, аренда автомобилей и услуги общественного питания".

На взгляд аналитика, это обстоятельство подтверждает верность утверждений Федрезерва о том, что ускорение инфляции носит временный характер и на него можно не обращать внимания. После небольшой коррекции золоту удалось отыграть потери, и в итоге котировки были зафиксированы в районе $1805 за унцию, на момент написания этого комментария золото торгуется около $1810 за унцию.

Рынок в среду ждет публикации индекса цен производителей в США и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе по итогам первого полугодия. Ожидается, что помесячный рост цен производителей в США составит 0,6%, а годовой - 6,7%. Поскольку инфляция в США ускорилась, Чернышев полагает, что статистика по ценам производителей может превзойти прогнозы, что, возможно, будет дополнительно сдерживать котировки золота.

"Мы также ожидаем, что на слушаниях в Конгрессе США Джером Пауэлл, скорее всего, снова отметит, что ускорение инфляции носит временный характер, и это, может быть, немного поддержит цены на золото, однако в остальном председатель Федрезерва может придерживаться жесткой риторики. С учетом сегодняшней повестки мы думаем, что цены на золото могут проверить на прочность уровень поддержки $1 800за унцию. При этом их приближение к $1820 за унцию, где находится сопротивление, представляется маловероятным", - прогнозирует стратег Sber CIB.

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