Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4340-4400 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4340-4400 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. MACD поддерживает покупателей. Впрочем, на дневном и недельном графике по индикатору RSI формируется "медвежья" дивергенция, поэтому риск коррекции от области сопротивления 4400-4420 пунктов растет", - пишет аналитик Илья Зубков.

Эксперт отмечает, что в среду мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Внимание инвесторов по-прежнему приковано к опубликованным вчера данным по потребительской инфляции. Июньский базовый ИПЦ вырос до 0,9% м/м, превысив 0,6% в мае и консенсус-прогноз 0,5%. Вопреки ожидаемому снижению, в годовом выражении ИПЦ вырос с 5% мае до 5,4% в июне. Во многом это было обусловлено удорожанием подержанных автомобилей и туристических путевок.

"Пока сохраняется неопределенность в отношении того, рост стоимости каких товаров и услуг носит лишь временный характер. Впрочем, есть основания полагать, что этот отчет не окажет значительного влияния на решение регулятора о сроках начала сокращения программы QE. При этом можно ожидать усиления "ястребиных" настроений ФРС", - указывает Зубков.

По его мнению, в качестве позитивного фактора для фондового рынка можно рассматривать тот факт, что лидер сенатского большинства Чак Шумер и демократы бюджетного комитета достигли соглашения по верхней границе ($3,5 трлн) дополнительного пакета инфраструктурных расходов, который планируется принять за счет механизма бюджетного примирения. Но некоторые умеренные демократы заявили, что они не поддержат проект, если его объем превысит $2 трлн. Голосование планируется провести до августовских каникул.

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