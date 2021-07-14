"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $92

Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $92 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: $62, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что в среду, 14 июля, компания представит корпоративную отчетность за II кв. 2021г, и она может превзойти ожидания аналитиков. Инвесторы опасаются, что ФРС в скором времени пойдет на ужесточение монетарной политики из-за высоких темпов инфляции. На этом фоне следует обратить внимание на акции компаний, которые могут оказаться в выигрыше от роста ключевой ставки - например, на банковский сектор.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего бокового канала, где мы находимся на уровне поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $92. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $62 риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7", - указывают аналитики "Финама".

Citigroup Inc. - один из крупнейших международных финансовых конгломератов, входит в "большую четверку" банков США.

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