Рубль может повторно протестировать уровень 74 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может повторно протестировать уровень 74 руб./$1, если заявления главы ФРС Джерома Пауэлла останутся "голубиными", полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллар/рубль во вторник утром опускался ниже 74 руб./$1, но по итогам дня он изменился незначительно. В среду курс снижается на 0,2% и находится около 74,15 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. Рост цен на нефть последних дней позитивен для рубля, поддержкой выступит и начало налогового периода. На этом фоне рубль может попробовать вновь опуститься ниже 74 руб./$1, если заявления главы ФРС Джерома Пауэлла останутся "голубиными", - прогнозируют аналитики банка.

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