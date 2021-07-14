Рынок акций РФ в августе может выглядеть сильнее других развивающихся рынков - BCS Express

Российский рынок акций отличается от других развивающихся рынков повышенной дивидендной доходностью, и реинвестирование дивидендов должно оказывать на динамику фондовых индексов РФ большее позитивное влияние относительно прочих Emerging Markets, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Летний дивидендный сезон 2021г плавно подходит к концу. На этой неделе выплаты дивидендов проходят у "Газпрома", АФК "Система", ВТБ, "Транснефти", "ФСК ЕЭС" и "Россетей". Последними дивиденды будут выплачены по акциям "Сургутнефтегаза". Этим летом сумма дивидендов, по нашим оценкам, составит около 2,1 трлн руб., из них на текущий момент уже выплачено 1,68 трлн руб. или 79,5% от всего объема. В разбивке по месяцам пик пришелся на май, где выплаты составили 903,3 млрд руб. В июне дивидендная масса снизилась до 408,1 млрд руб., в июле ожидается еще 774,5 млрд руб. Причем 434,9 млрд руб. из совокупных июльских выплат будут на этой неделе", - отмечает Пучкарев.

На взгляд эксперта, дивиденды, а точнее дивидендные гэпы, оказывают давление на динамику рынка в целом. Всего за дивидендный сезон снижение индекса Мосбиржи на дивидендных гэпах ожидается в районе 3,4-3,6%.

"Однако снижение рынка на дивгэпах - это лишь одна сторона медали, - подчеркивает аналитик инвесткомпании. - По мере прохождения дивидендного сезона начинается процесс реинвестирования - часть полученных средств возвращается на рынок, тем самым стимулируя акции к росту".

Большинство дивидендов приходят в течение месяца после отсечки. Таким образом, реинвестирование проходит с лагом из-за задержки в зачислении дивидендов на счета акционеров, отмечает Пучкарев. Поэтому в середине июня давление на индекс Мосбиржи со стороны дивидендных гэпов высокое, а в августе рынок получает дополнительную поддержку от притока средств.

"Российский рынок акций отличается от других развивающихся рынков повышенной дивидендной доходностью. Благодаря этому реинвестирование дивидендов должно оказывать на динамику индексов большее позитивное влияние относительно прочих Emerging Markets. Притоки средств от реинвестирования дивидендов за весь дивидендный сезон, измеряя в среднедневных торговых оборотах, могут составить около 7,8-14 или 3,8-6,7 дней торгов в индексе Мосбиржи, если ориентироваться на приведенные расчеты. По факту отклонения от расчетных величин могут быть значительными, так как коэффициент реинвестирования более крупных инвесторов может отличаться от обозначенного в статье", - указывает Пучкарев.

Статистической поддержки динамики рынка от реинвестирования дивидендной массы в последние годы не наблюдалось из-за более сильного влияния других факторов. Тем не менее, при прочих равных, российский рынок в августе может выглядеть сильнее развивающихся коллег за счет возвращения в рынок части дивидендной массы, полагает эксперт инвесткомпании.

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