"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Х5 Retail Group с целью 3152 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции X5 Retail Group с целью 3152 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Группа X5 представит свои операционные результаты за 2К21 в пятницу, 16 июля. Мы ожидаем увидеть ускорение роста чистой розничной выручки по сравнению с предыдущим отчетным периодом до 10,6% г/г. Поспособствовать этому должна стабилизация базы сравнения. Темпы роста торговой площади при этом, согласно нашим расчетам, продолжили замедляться. Дополнительную поддержку результатам отечественных ритейлеров в первой половине года могла оказать высокая продуктовая инфляция, которая превысила 7%. Мы пока сохраняем уверенность, что X5 удастся выполнить поставленную цель и увеличить выручку в 2021г минимум на 10% г/г. Наша рекомендация для акций X5 Retail Group "покупать" с целевой ценой 3 152 руб. за бумагу", - отмечает аналитик "Велес Капитала" Артем Михайлин.

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