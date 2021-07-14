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14 июля 2021 года 10:52
Котировки нефти останутся в диапазоне $75-77/барр. в ближайшее время - ПСБ
Котировки нефти останутся в диапазоне $75-77 за баррель Brent в ближайшее время, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Цены на нефть Brent во вторник смогли подняться выше $76/барр. Однако эксперты банка считают, что это краткосрочный подъем, поскольку в центре внимания остается ситуация со спросом. Несмотря на комментарии МЭА о том, что рынок нефти ждет дефицит предложения, прогноз по росту спроса на этот год остался неизменным, а в качестве основной угрозы выделена ситуация с COVID-19. "Статистика от API вышла без особых сюрпризов: запасы сырой нефти сократились на 4,1 млн барр., запасы бензинов - на 1,5 млн барр. Запасы дистиллятов выросли на 3,7 млн барр. В среду в фокусе отчет Минэнерго США, который будет важным для оценки спроса на нефтепродукты и уровня добычи нефти в стране. Нефть Brent останется в пределах $75-77/барр.", - указывают аналитики ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АПРОНОЗ
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14 июля 2021 года 12:12
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции X5 Retail Group с целью 3152 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Группа X5 представит свои операционные результаты за 2К21 в пятницу, 16 июля. Мы ожидаем увидеть ускорение роста чистой розничной выручки по сравнению с предыдущим... читать дальше
.14 июля 2021 года 11:47
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.14 июля 2021 года 11:16
Котировки нефти остаются выше $76 за баррель Brent, диапазон $74-78 за баррель выглядит справедливым с учетом существующих рисков, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Специалисты МЭА по-прежнему ожидают, что рост спроса в 2021г составит 5,4 млн б/с, и в 2022г... читать дальше
.14 июля 2021 года 10:33
Рубль в среду продолжит торговаться в пределах 73,5-75,5 руб./$1,говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Эксперты банка напоминают, что по итогам торгов во вторник рубль подорожал до 74,3 руб./$1 и до 87,5 руб./EUR1. "Поддержку российской валюте оказал уверенный рост нефтяных цен. Валюты... читать дальше
.14 июля 2021 года 10:19
Москва. 14 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
.14 июля 2021 года 10:15
Рубль может укрепиться до 73 руб./$1 к концу недели, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Рубль находится у отметки 74,3 руб./$1, но к концу недели может укрепиться до 73 руб./$1- экспортёрам предстоят крупные дивидендные выплаты, перед которыми они будут продавать валюту", - отмечают... читать дальше
.14 июля 2021 года 09:57
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика: - В США продолжается сезон отчётности: результаты представят Bank of America, Wells Fargo, Citigroup. - В России выйдет еженедельная... читать дальше
.14 июля 2021 года 09:43
Фондовый рынок США снизился после выхода данных об инфляции. Рынки акций Азии снижаются вслед за США на опасениях по поводу инфляции. Цены на нефть опускаются после уверенного подъема накануне, Brent подешевела до $76,26 за баррель. читать дальше
.14 июля 2021 года 09:40
Большинство аналитиков прогнозируют старт фондовых торгов в России в среду в минусе. По их мнению, в первые минуты торгов индекс Мосбиржи заметно просядет в связи с дивидендным разрывом в акциях "Газпрома". читать дальше
.14 июля 2021 года 09:37
Старт торгов акциями РФ в среду пройдет с понижением на 0,5-1,0%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,5-1,0%, в районе 3840-3860 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него... читать дальше
.14 июля 2021 года 09:22
Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в небольшом минусе, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Перед нашим открытием американские фьючерсы теряют чуть более 0,1%, металлы торгуются разнонаправленно, нефть слабо снижается, но остается дороже 76 долларов за баррель. На таком... читать дальше
.14 июля 2021 года 09:00
Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, со снижения, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Это связано, по мнению Карпунина, с предстоящим дивидендным гэпом в акциях "Газпрома", доля в индексе которых составляет 15,7%. С падения начнут сессию и акции ВТБ и АФК "Система". В... читать дальше
.14 июля 2021 года 08:32
Москва. 14 июля. Доллар США и евро слабо растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль незначительно слабеет к бивалютной корзине на фоне отрицательной динамики нефтяных котировок. читать дальше
.13 июля 2021 года 19:45
Москва. 13 июля. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль заметно растет к бивалютной корзине вслед за повышением котировок нефти. читать дальше
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