Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 14 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, отступив от недавних рекордов. Инвесторы оценивали июньские данные об инфляции в США, а также квартальные отчеты некоторых из крупнейших банков страны. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%.

Всплеск инфляции связан прежде всего с возобновлением экономической активности, но если ценовое давление не ослабнет в ближайшем будущем, это может затруднить процесс восстановления американской экономики, опасаются некоторые аналитики. Представители Федеральной резервной системы США пока придерживаются мнения, что инфляция ослабнет, как только экономический рост в стране и в мире вернется на прежний уровень.

Динамика потребительских цен в июне, по словам председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, была ожидаемой. "Я действительно считаю это временным явлением", - сказала она в ходе выступления на CNBC, добавив, что усиление инфляции в основном обусловлено факторами, вызванными последствиями пандемии COVID-19, и когда этот процесс корректировки сойдет на нет, темпы повышения потребительских цен ослабнут. Дейли отметила также, что обсуждение Федрезервом вопроса о постепенном сокращении объемов выкупа активов в рамках антикризисной программы, составляющих в настоящее время $120 млрд в месяц, имеет смысл.

Председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что готов приступить к замедлению темпов выкупа облигаций центральным банком, если его коллеги сочтут это нужным, опасаясь, в частности, риска перегрева рынка недвижимости США. "Я думаю, с учетом роста экономики на 7% и все большего усиления контроля над пандемией пришло время сворачивать чрезвычайные меры", - сказал Баллард.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского, снижаются в среду вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные, показавшие неожиданное усиление инфляции в США. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,34%. Объем промышленного производства в Японии в мае 2021 сократился на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,9% в апреле, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Оценка показателя была ухудшена по сравнению с предварительными данными, указавшими на снижение на 5,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:08 МСК снизился на 0,86%, гонконгский Hang Seng - на 0,78%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК потерял 0,4%. Вместе с тем австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:14 МСК вырос на 0,25%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии, к закрытию которой стоимость WTI обновила максимум с октября 2018 года. В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть. Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов сырья в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,33 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $76,37 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,8% - до $76,49 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,06 за баррель, что на 0,25% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 1,6% - до $75,25 за баррель, что является максимумом с октября 2018 года.

Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 4,9 млн баррелей. Если этот прогноз подтвердится, то снижение будет отмечено по итогам восьмой недели подряд, что станет самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года. Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,944 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,806 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 июля снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 719,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ТМК-001P-02" (+0,36%), "Сбербанк БО-37" (+0,29%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,82%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,37%) и "Европлан ЛК-001Р-01" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росбанк (MOEX: ROSB) завершил размещение 2-летних облигаций объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок прошел 5 июля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,6% годовых. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Росбанк полностью разместил 2-летние облигации серии БО-002Р-08 объемом 15 млрд рублей по ставке 5,6% годовых. Объем размещения был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 15 млрд рублей.

Кроме того, Росбанк установил ставку 11-20-го купонов облигаций серии БО-26 в размере 7,65% годовых. Выпуск объемом 7 млрд рублей размещен в июле 2016 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 7,5% годовых, по бондам 23 июля предстоит оферта.

ПАО "СИБУР Холдинг" завершило размещение 10-летних облигаций с 4-летней офертой серии БО-03 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок прошел 6 июля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 7,65% годовых. Ранее холдинг выходил на рынок облигаций в мае 2020 года, разместив бонды на 15 млрд рублей по ставке купона 5,5% годовых. Других выпусков российских облигаций компании в обращении нет.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 002P-06R объемом 15 млрд рублей в размере 7,7% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов равна ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 13 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,9-8,0% годовых, а объем выпуска - 10 млрд рублей. По итогам маркетинга финальный ориентир составил 7,7% годовых, объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 23 июля. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в октябре 2020 года, тогда она разместила 5-летний выпуск облигаций на 10 млрд рублей по ставке 6,3% годовых. Сбор книги заявок прошел за 2 часа без премаркетинга.