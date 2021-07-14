Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в небольшом минусе - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в небольшом минусе, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Перед нашим открытием американские фьючерсы теряют чуть более 0,1%, металлы торгуются разнонаправленно, нефть слабо снижается, но остается дороже 76 долларов за баррель. На таком фоне можно было бы ждать открытия российских торгов легким снижением, но сегодня первый день без дивидендов будут торговаться "Газпром", АФК "Система" и ВТБ. Только их дивидендный гэп отберет у Индекса Мосбиржи более 0,5%", - прогнозирует эксперт.

По его мнению, первые две бумаги можно смело докупать, как только внешний фон стабилизируется и начнет улучшаться.

Очень перспективно, на взгляд Антонова, выглядит "Норникель", который уверенно закрепился выше 25 тыс. руб. за акцию, и технически должен продолжить рост. Продолжается ралли в бумагах черных металлургов. Однако сейчас присоединяться к восходящему движению страшновато, все-таки риски общей коррекции присутствуют, а по этим бумагам фиксация спекулятивной прибыли может быть сильной, предупреждает аналитик.

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