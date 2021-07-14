Утренние прогнозы: торги акциями в среду начнутся со снижения в пределах 0,5-1%

Большинство аналитиков прогнозируют старт фондовых торгов в России в среду в минусе. По их мнению, в первые минуты торгов индекс Мосбиржи заметно просядет в связи с дивидендным разрывом в акциях "Газпрома".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Перед нашим открытием американские фьючерсы теряют чуть более 0,1%, металлы торгуются разнонаправленно, нефть слабо снижается, но остается дороже 76 долларов за баррель. На таком фоне можно было бы ждать открытия российских торгов легким снижением, но сегодня первый день без дивидендов будут торговаться "Газпром", АФК "Система" и ВТБ. Только их дивидендный гэп отберет у Индекса Мосбиржи более 0,5%. Первые две бумаги можно смело докупать, как только внешний фон стабилизируется и начнет улучшаться. Очень перспективно выглядит "Норникель", который уверенно закрепился выше 25 тыс. руб. за акцию, и технически должен продолжить рост".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,5-1,0%, в районе 3840-3860 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3830, 3800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3870, 3890 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи заметно просядет в связи с дивидендным разрывом в акциях "Газпрома". Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, со снижения. Это связано с предстоящим дивидендным гэпом в акциях "Газпрома", доля в индексе которых составляет 15,7%. С падения начнут сессию и акции ВТБ и АФК "Система". В сумме они отнимут у индекса Мосбиржи примерно 0,6-0,7%".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая "отсечку" в Газпроме и нервозную обстановку на мировых рынках, мы ждем от индекса МосБиржи новых попыток откатиться в 3800-3850 пунктов. Из внутренних новостей отметим публикацию операционных результатов ММК за 2 квартал".