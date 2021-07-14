Рынок акций США снизился на данных об инфляции, Brent подешевела до $76,26/барр.

Фондовый рынок США снизился после выхода данных об инфляции. Рынки акций Азии снижаются вслед за США на опасениях по поводу инфляции. Цены на нефть опускаются после уверенного подъема накануне, Brent подешевела до $76,26 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, отступив от недавних рекордов.

Инвесторы оценивали июньские данные об инфляции в США, а также квартальные отчеты некоторых из крупнейших банков страны.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.

Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.

Всплеск инфляции связан прежде всего с возобновлением экономической активности, но если ценовое давление не ослабнет в ближайшем будущем, это может затруднить процесс восстановления американской экономики, опасаются некоторые аналитики.

Представители Федеральной резервной системы (ФРС) США пока придерживаются мнения, что инфляция ослабнет, как только экономический рост в стране и в мире вернется на прежний уровень.

Динамика потребительских цен в июне, по словам председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, была ожидаемой.

"Я действительно считаю это временным явлением", - сказала она в ходе выступления на CNBC, добавив, что усиление инфляции в основном обусловлено факторами, вызванными последствиями пандемии COVID-19, и когда этот процесс корректировки сойдет на нет, темпы повышения потребительских цен ослабнут.

Дейли отметила также, что обсуждение Федрезервом вопроса о постепенном сокращении объемов выкупа активов в рамках антикризисной программы, составляющих в настоящее время $120 млрд в месяц, имеет смысл.

Председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что готов приступить к замедлению темпов выкупа облигаций центральным банком, если его коллеги сочтут это нужным, опасаясь, в частности, риска перегрева рынка недвижимости США.

"Я думаю, с учетом роста экономики на 7% и все большего усиления контроля над пандемией пришло время сворачивать чрезвычайные меры", - сказал Баллард.

Финансовые результаты JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS), опубликованные во вторник, превзошли прогнозы рынка, однако акции обоих банков подешевели по итогам торгов.

JPMorgan, крупнейший банк США по объему активов, во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль в 2,6 раза. Между тем выручка сократилась на 7%. Котировки акций JPMorgan снизились на 1,5% во вторник.

Бумаги Goldman потеряли в цене 1,2%. Банк во втором квартале существенно увеличил чистую прибыль и выручку и повысил размер дивидендов на 60%.

Тем временем акции технологических гигантов Apple Inc. (SPB: AAPL), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) завершили день на рекордных максимумах, уже в третий раз за этот год. Цена бумаг Alphabet выросла на 0,3% и составила $2546,83, тогда как бумаги Microsoft и Apple подорожали на 1,3% и на 0,8%, до $280,98 и $145,64 соответственно. Акции всех трех компаний прибавили не менее 10% с начала года.

Капитализация Conagra Brands (SPB: CAG) Inc. упала на 5,4%. Производитель готовых продуктов питания увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 54%, несмотря на снижение продаж. Однако главный исполнительный директор Conagra Шон Конноли предупредил, что ускорение инфляции в США, вероятно, будет иметь более серьезные последствия для бизнеса компании в текущем фингоду, чем ожидалось ранее.

Котировки бумаг PepsiCo Inc. (SPB: PEP) выросли на 2,3%. Американская компания, один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, во втором квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 43,3% и выручку на 20,5%, при этом результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 4,2%. Американский авиастроительный концерн выявил необходимость доработки самолетов 787, ожидающих поставки клиентам, что займет некоторое время.

Капитализация United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. также уменьшилась на 4,2% на фоне понижения рейтинга акций авиакомпании аналитиками Argus. Как стало известно во вторник, United и региональный перевозчик Mesa Air Group планируют закупить по 100 небольших электрических самолетов ES-19 у шведского стартапа Heart Aerospace, как только они будут построены.

Акции General Motors Co. (SPB: GM) подешевели на 0,4%. Компания сообщила во вторник, что планирует открыть новый технологический кампус в Южной Калифорнии в следующем году, он заменит действующий инженерный центр, находящийся в Северном Голливуде.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 107,39 пункта (0,31%) и составил 34888,79 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 15,42 пункта (0,35%), до 4369,21 пункта.

Nasdaq Composite потерял 55,59 пункта (0,38%) и составил 14677,65 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского, снижаются в среду вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные, показавшие неожиданное усиление инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные во вторник.

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.

Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:00 МСК опустился на 0,33%.

Объем промышленного производства в Японии в мае 2021 сократился на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,9% в апреле, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Оценка показателя была ухудшена по сравнению с предварительными данными, указавшими на снижение на 5,9%.

В годовом выражении промпроизводство в мае подскочило на 21,1% после увеличения на 15,8% в предыдущий месяц. Предварительные данные указывали на рост промпроизводства на 22% относительно того же месяца 2020 года.

В число лидеров снижения котировок входят акции Kawasaki Heavy Industries (-4%), Yokohama Rubber Co. (-3,8%) и Bridgestone Corp. (-3,7%).

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. уменьшилась на 0,5%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 0,4%.

Лидерами роста выступают бумаги Toho Co. (+11,1%), Z Holdings Corp. (+4,4%) и Alps Alpine Co. (+3,3%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. поднимается на 0,2%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:08 МСК снизился на 0,86%, гонконгский Hang Seng - на 0,78%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции производителя электромобилей BYD Co. (-5,2%), выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings (-4,7%) и производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (-4%).

Котировки бумаг автопроизводителя Geely Automobile Holdings опустились на 2,2%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 2%.

В лидерах роста оказались бумаги производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,1%), а также фармацевтических CSPC Pharmaceutical Group (+4,6%) и Sino Biopharmaceutical (+3,1%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на 0,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,6%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК потерял 0,4%.

Уровень безработицы в Южной Корее в июне 2021 года снизился до 3,7% по сравнению с 3,8% в предыдущий месяц и 4,2% в том же месяце годом ранее, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.

Количество безработных уменьшилось на 24 тыс., до 1,049 млн человек. Число занятых увеличилось на 18 тыс. и составило 27,331 млн человек. Доля экономически активного населения осталась на уровне 63%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,6%, акции другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - прибавляют в цене 0,4%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снижается на 0,4%, Kia Corp. - на 0,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:14 МСК вырос на 0,25%.

Наиболее значительно подскочила рыночная стоимость Spark Infrastructure Group, специализирующейся на инвестициях в инфраструктурные активы - на 7,8%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросли на 0,4% и снизились на 0,4% соответственно.

Цены на нефть опускаются в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии, к закрытию которой стоимость WTI обновила максимум с октября 2018 года.

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть, пишет MarketWatch.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов сырья в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,33 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $76,26 за баррель, что на $0,23 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,33 (1,8%) - до $76,49 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,95 за баррель, что на $0,3 (0,4%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,15 (1,6%) - до $75,25 за баррель, что является максимумом с октября 2018 года.

Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 4,9 млн баррелей. Если этот прогноз подтвердится, то снижение будет отмечено по итогам восьмой недели подряд, что станет самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,3 млн баррелей.

"Сигналы восстановления американской экономики очевидны, и глобальное предложение нефти сжимается, однако ситуация с ОПЕК+ остается непредсказуемой", - отмечает аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. в Сеуле Вил Сунгчил Юн.

Цены на нефть останутся крайне волатильными до тех пор, пока ОПЕК+ не сможет достичь компромисса относительно дальнейших поставок сырья на мировой рынок, считает эксперт.