Рынок акций США снизился на данных об инфляции, Brent подешевела до $76,26/барр.
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, отступив от недавних рекордов.
Инвесторы оценивали июньские данные об инфляции в США, а также квартальные отчеты некоторых из крупнейших банков страны.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.
Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.
Всплеск инфляции связан прежде всего с возобновлением экономической активности, но если ценовое давление не ослабнет в ближайшем будущем, это может затруднить процесс восстановления американской экономики, опасаются некоторые аналитики.
Представители Федеральной резервной системы (ФРС) США пока придерживаются мнения, что инфляция ослабнет, как только экономический рост в стране и в мире вернется на прежний уровень.
Динамика потребительских цен в июне, по словам председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, была ожидаемой.
"Я действительно считаю это временным явлением", - сказала она в ходе выступления на CNBC, добавив, что усиление инфляции в основном обусловлено факторами, вызванными последствиями пандемии COVID-19, и когда этот процесс корректировки сойдет на нет, темпы повышения потребительских цен ослабнут.
Дейли отметила также, что обсуждение Федрезервом вопроса о постепенном сокращении объемов выкупа активов в рамках антикризисной программы, составляющих в настоящее время $120 млрд в месяц, имеет смысл.
Председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что готов приступить к замедлению темпов выкупа облигаций центральным банком, если его коллеги сочтут это нужным, опасаясь, в частности, риска перегрева рынка недвижимости США.
"Я думаю, с учетом роста экономики на 7% и все большего усиления контроля над пандемией пришло время сворачивать чрезвычайные меры", - сказал Баллард.
Финансовые результаты JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS), опубликованные во вторник, превзошли прогнозы рынка, однако акции обоих банков подешевели по итогам торгов.
JPMorgan, крупнейший банк США по объему активов, во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль в 2,6 раза. Между тем выручка сократилась на 7%. Котировки акций JPMorgan снизились на 1,5% во вторник.
Бумаги Goldman потеряли в цене 1,2%. Банк во втором квартале существенно увеличил чистую прибыль и выручку и повысил размер дивидендов на 60%.
Тем временем акции технологических гигантов Apple Inc. (SPB: AAPL), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) завершили день на рекордных максимумах, уже в третий раз за этот год. Цена бумаг Alphabet выросла на 0,3% и составила $2546,83, тогда как бумаги Microsoft и Apple подорожали на 1,3% и на 0,8%, до $280,98 и $145,64 соответственно. Акции всех трех компаний прибавили не менее 10% с начала года.
Капитализация Conagra Brands (SPB: CAG) Inc. упала на 5,4%. Производитель готовых продуктов питания увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 54%, несмотря на снижение продаж. Однако главный исполнительный директор Conagra Шон Конноли предупредил, что ускорение инфляции в США, вероятно, будет иметь более серьезные последствия для бизнеса компании в текущем фингоду, чем ожидалось ранее.
Котировки бумаг PepsiCo Inc. (SPB: PEP) выросли на 2,3%. Американская компания, один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, во втором квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 43,3% и выручку на 20,5%, при этом результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.
Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 4,2%. Американский авиастроительный концерн выявил необходимость доработки самолетов 787, ожидающих поставки клиентам, что займет некоторое время.
Капитализация United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. также уменьшилась на 4,2% на фоне понижения рейтинга акций авиакомпании аналитиками Argus. Как стало известно во вторник, United и региональный перевозчик Mesa Air Group планируют закупить по 100 небольших электрических самолетов ES-19 у шведского стартапа Heart Aerospace, как только они будут построены.
Акции General Motors Co. (SPB: GM) подешевели на 0,4%. Компания сообщила во вторник, что планирует открыть новый технологический кампус в Южной Калифорнии в следующем году, он заменит действующий инженерный центр, находящийся в Северном Голливуде.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 107,39 пункта (0,31%) и составил 34888,79 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 15,42 пункта (0,35%), до 4369,21 пункта.
Nasdaq Composite потерял 55,59 пункта (0,38%) и составил 14677,65 пункта.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского, снижаются в среду вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные, показавшие неожиданное усиление инфляции в США.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные во вторник.
Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.
Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:00 МСК опустился на 0,33%.
Объем промышленного производства в Японии в мае 2021 сократился на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,9% в апреле, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Оценка показателя была ухудшена по сравнению с предварительными данными, указавшими на снижение на 5,9%.
В годовом выражении промпроизводство в мае подскочило на 21,1% после увеличения на 15,8% в предыдущий месяц. Предварительные данные указывали на рост промпроизводства на 22% относительно того же месяца 2020 года.
В число лидеров снижения котировок входят акции Kawasaki Heavy Industries (-4%), Yokohama Rubber Co. (-3,8%) и Bridgestone Corp. (-3,7%).
Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. уменьшилась на 0,5%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 0,4%.
Лидерами роста выступают бумаги Toho Co. (+11,1%), Z Holdings Corp. (+4,4%) и Alps Alpine Co. (+3,3%).
Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. поднимается на 0,2%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,4%.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:08 МСК снизился на 0,86%, гонконгский Hang Seng - на 0,78%.
Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции производителя электромобилей BYD Co. (-5,2%), выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings (-4,7%) и производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (-4%).
Котировки бумаг автопроизводителя Geely Automobile Holdings опустились на 2,2%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 2%.
В лидерах роста оказались бумаги производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,1%), а также фармацевтических CSPC Pharmaceutical Group (+4,6%) и Sino Biopharmaceutical (+3,1%).
Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на 0,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,6%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) - на 0,4%.
Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК потерял 0,4%.
Уровень безработицы в Южной Корее в июне 2021 года снизился до 3,7% по сравнению с 3,8% в предыдущий месяц и 4,2% в том же месяце годом ранее, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Количество безработных уменьшилось на 24 тыс., до 1,049 млн человек. Число занятых увеличилось на 18 тыс. и составило 27,331 млн человек. Доля экономически активного населения осталась на уровне 63%.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,6%, акции другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - прибавляют в цене 0,4%.
Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снижается на 0,4%, Kia Corp. - на 0,5%.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:14 МСК вырос на 0,25%.
Наиболее значительно подскочила рыночная стоимость Spark Infrastructure Group, специализирующейся на инвестициях в инфраструктурные активы - на 7,8%.
Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросли на 0,4% и снизились на 0,4% соответственно.
Цены на нефть опускаются в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии, к закрытию которой стоимость WTI обновила максимум с октября 2018 года.
В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть, пишет MarketWatch.
Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов сырья в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,33 млн баррелей.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $76,26 за баррель, что на $0,23 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,33 (1,8%) - до $76,49 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,95 за баррель, что на $0,3 (0,4%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,15 (1,6%) - до $75,25 за баррель, что является максимумом с октября 2018 года.
Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 4,9 млн баррелей. Если этот прогноз подтвердится, то снижение будет отмечено по итогам восьмой недели подряд, что станет самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.
Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,3 млн баррелей.
"Сигналы восстановления американской экономики очевидны, и глобальное предложение нефти сжимается, однако ситуация с ОПЕК+ остается непредсказуемой", - отмечает аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. в Сеуле Вил Сунгчил Юн.
Цены на нефть останутся крайне волатильными до тех пор, пока ОПЕК+ не сможет достичь компромисса относительно дальнейших поставок сырья на мировой рынок, считает эксперт.