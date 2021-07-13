Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро вслед за укрепляющейся нефтью

Москва. 13 июля. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль заметно растет к бивалютной корзине вслед за повышением котировок нефти.

Курс доллара США составил 74,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,52 руб./EUR1, подешевев на 81,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 55,1 копейки - до 80,14 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы роста к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Поддержку ценам оказывают ожидания уменьшения предложения на рынке и статистические данные из Китая, укрепляющие надежду на продолжение роста спроса на топливо.

Инвесторы оценивают июньскую статистику по инфляции в США, которая выросла максимальными темпами более чем за 12 лет, с августа 2008 года. По данным министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, в то время как аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%.

Всплеск инфляции связан прежде всего с возобновлением экономической активности, но, если ценовое давление не ослабнет в ближайшем будущем, это может затруднить процесс восстановления американской экономики, опасаются некоторые аналитики.

Представители Федеральной резервной системы (ФРС) США пока придерживаются мнения, что инфляция ослабнет, как только экономический рост в стране и в мире вернется на прежний уровень.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что готов приступить к замедлению темпов выкупа облигаций центральным банком, если его коллеги сочтут это нужным, опасаясь, в частности, риска перегрева рынка недвижимости США. "Я думаю, с учетом роста экономики на 7% и все большего усиления контроля над пандемией пришло время сворачивать чрезвычайные меры", - сказал Баллард в интервью газете The Wall Street Journal.

Ожидания населения в отношении того, на каком уровне будет находиться инфляция в США через год, подскочили в июне до максимума почти за десятилетие, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Согласно результатам исследования потребительских ожиданий, проведенного ФРБ Нью-Йорка, средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 4,8% в июне, максимального значения за все время наблюдений с 2013 года, по сравнению с 4% в предыдущем месяце.

Кроме того, рынки находятся в ожидании полугодового доклада ФРС о состоянии американской экономики. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл представит его в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США 14 июля, а днем позже - в банковском комитете Сената.

Недостаток определенных производственных компонентов, а также трудовых ресурсов ограничил экономический рост в США и спровоцировал временное усиление инфляции, говорится в документе. "Прогресс в вакцинации привел к открытию экономики и ее мощному росту, - отмечается в докладе ФРС. - Однако нехватка производственных компонентов и проблемы с наймом ограничили активность в ряде отраслей".

В докладе также отмечается, что инфляция в США может оставаться выше целевого уровня дольше двух лет, хотя такие темпы роста цен в любом случае являются временными. Кроме того, ФРС отмечает растущий риск того, что инфляция может оказаться более высокой, чем ожидают в ЦБ.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник рубль укрепляется как к доллару, так и к европейской валюте. "Риск продолжения роста инфляции в США реализовался. В июне цены выросли на 5,4%, превысив прогноз, однако этого превышения не хватило для того, чтобы напугать рынки. Индекс волатильности VIX, увеличившись в моменте после публикации статистики, достаточно быстро вернулся к значениям до ее выхода. Снижение S&P 500 при открытии также достаточно оперативно начали выкупать. Индекс доллара DXY после роста сразу после публикации данных быстро перешел к снижению. Валюты развивающихся стран торгуются к доллару разнонаправленно, но без ярко выраженной волатильности. В целом все указывает на то, что для снижения аппетита к риску на текущем рынке подобного роста инфляции уже недостаточно", - говорит Беспалов.

"В среду и в четверг глава ФРС Джером Пауэлл будет выступать перед американскими законодателями с отчетом за полгода. Риторика выступления может повлиять на рынки. Из других событий недели, способных оказать влияние на динамику рисковых активов, можно выделить публикацию ВВП Китая за второй квартал рано утром в четверг", - подчеркивает аналитик.

"На глобальных рынках ключевым событием стала публикация данных по инфляции в США. Однако, как и после публикации рекордных цифр за май, инвесторов лишь на короткое время испугали инфляционные риски, которые, вероятно, по-прежнему рассматриваются участниками рынка в качестве процесса временного характера. Индекс доллара поднялся выше 92,7 пунктов, но сразу скорректировался, даже не обновив недельный максимум. Цены на нефть после публикации рекордных данных по инфляции в США скорректировались лишь на короткое время ниже $75 за баррель и к окончанию рабочего дня сохраняли положительную динамику, что в том числе оказывало хорошую поддержку рублю. Российская валюта, в свою очередь, опускалась до 74,4 по доллару после статистики из США, однако быстро вернулась к дневным позициям", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок растут на торгах во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии, хотя их подъем и ограничен на фоне укрепления доллара и беспокойства по поводу распространения нового штамма коронавируса "дельта".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $75,97 за баррель, что на 1,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,75 за баррель, что на 0,88% выше итогового значения предыдущей сессии.

Китай в июне увеличил экспорт на 32,2% относительно того же месяца прошлого года - до $281,42 млрд. Рост продолжался уже двенадцатый месяц, при этом темпы повышения ускорились по сравнению с 27,9% в мае. Объем импорта в прошлом месяце вырос на 36,7% и составил $229,89 млрд. Это ниже майского показателя в 51,1%, который был максимальным за десятилетие. Эксперты в среднем ожидали подъем первого показателя на 23,1%, второго - на 30%, сообщает Trading Economics.

Профицит торгового баланса КНР в июне составил $51,53 млрд (самый высокий уровень за пять месяцев) против $44,8 млрд в том же месяце годом ранее. Консенсус-прогноз составлял $44,2 млрд.

Между тем настроения на рынке остаются неоднозначными на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния мировой экономики. Министры финансов G20 в минувшие выходные предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса в развивающихся странах угрожает восстановлению мировой экономики.

Банк России во вторник, 13 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 590,9 млрд рублей (при лимите 1,4 трлн и спросе 590,9 млрд рублей) в среднем по ставке 5,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 июля, банки разместили 1 трлн 37,2 млрд рублей (при лимите 1,18 трлн и спросе 1 трлн 37,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 13 июля провел доразмещение 46-го и 47-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 46-й выпуск был размещен в объеме 15 млрд 281,2,9 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала. 47-й выпуск был размещен в объеме 173 млрд 344,7 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 июля на 57,47 копейки, до 74,0589 руб./$1, и уменьшил курс евро на 82,3 копейки, до 87,782 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 48,55 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,1092 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 44,94 копейки и составил 74,1298 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 627,325 млн, из которых $647,421 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 979,904 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 77,03 копейки, до 87,7553 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 73,12 копейки и составил 87,7427 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR472,125 млн, из которых EUR171,91 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR300,215 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,85% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 10 б.п. - до 5,93% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 7 б.п. - до 6,15% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 3 б.п. каждая - до 6,73% и 6,83% годовых соответственно.