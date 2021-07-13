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13 июля 2021 года 19:32

Рынок акций РФ подрос во главе с металлургами вслед за нефтью и США, пессимизм из-за инфляции в Штатах оказался коротким

Москва. 13 июля. Рынок акций РФ во вторник завершил торги умеренным ростом индексов вслед за нефтью (Brent поднялась к $76 за баррель) и индексами в США, которые лишь кратковременно отреагировали снижением на статданные об ускорении американской инфляции в июне, повысивших опасения преждевременного ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Лидерами роста выступили бумаги металлургов, а в аутсайдерах второй день подряд выступили акции "Лензолота", упавшие после отсечки на бирже рекордных дивидендов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3877,03 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1648,84 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 4,4%.

Доллар просел до 74,07 рубля (-0,37 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Группа НЛМК во II квартале 2021 года произвела 4,58 млн тонн стали, что на 5% выше аналогичного показателя кварталом ранее, благодаря выводу оборудования на проектную мощность после реконструкции, сообщила компания. Прирост производства в апреле-июне по сравнению со II кварталом 2020 года составил 19%. Консолидированные продажи в прошлом квартале увеличились на 11% к I кварталу, до 4,3 млн тонн, из-за роста продаж на российский рынок (+8% кв/кв; +26% г/г), а также повышения поставок слябов и чугуна на экспорт.

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-4,4%), Ozon (MOEX: OZON) (-1,9%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,8% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Продолжилось снижение акций "Лензолота" (-12,1% и -19,5% "префы") после обвала накануне (-46,6% и -52,7% "префы") из-за отсечки на бирже рекордных дивидендов компании за 2020 год (15219,5 рубля на обыкновенную и 3699,27 рубля на привилегированную акцию). Общая сумма дивидендных выплат "Лензолота" превышает 18,6 млрд рублей, что составляет фактически почти всю чистую прибыль 2020 года, которая была сформирована в основном доходом от продажи структурам "Полюса" 94,4% ЗДК "Лензолото" (MOEX: LNZL) за 19,9 млрд рублей (ЗДК владеет всеми производственными активами и лицензиями, а ПАО "Лензолото" - лишь холдинговая структура, не являющаяся центром прибыли).

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, азиатским рынкам понравился отчет по внешнеторговой активности Китая за июнь, а также заявления китайских эпидемиологов о высокой эффективности китайских вакцин против штамма "дельта" (хотя это лишь предварительные оценки). Однако в Европе индексы акций демонстрируют смешанную динамику. Глава ЕЦБ сделала осторожные комментарии в отношении перспектив продолжения восстановления экономики еврозоны на фоне распространения штамма "дельта". В то же время она заверила в сохранении действующих стимулирующих мер по крайней мере до марта 2022 года.

Цены на нефть локально забуксовали из-за роста доллара после выхода в США статистики об ускорении инфляции. Однако поддержку ценам оказывает вышедший традиционный ежемесячный отчет МЭА, показавший рост спроса в странах ОЭСР в июне на 3,2 млн б/с после двух месяцев снижения.

По словам ведущего специалиста по международным рынкам "БКС Мир инвестиций" Оксаны Холоденко, американские фондовые индексы во вторник движутся в боковике, в целом нейтрально отреагировав на стартовавший сезон отчетностей и данные по инфляции в США.

JPMorgan рапортовал о квартальной прибыли, которая более чем удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $11,95 млрд. Результаты превысили консенсус-прогноз аналитиков. Акции JPM снижаются, так как выручка от трейдинга сократилась на 30%, а чистый процентный доход оказался ниже ожиданий. Goldman Sachs сообщил о квартальной прибыли на акцию в размере $15,02 при прогнозе в $10,25. Банк увеличил дивиденды на 60%. PepsiCo представила результаты, которые оказались лучше среднего прогноза аналитиков, к тому же компания представила позитивный прогноз на весь год.

В случае реализации позитивного сценария верхняя граница среднесрочного восходящего канала для индекса S&P 500 находится на уровне 4500 пунктов, считает эксперт.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес-Капитал" Юрия Кравченко, как и после публикации рекордных цифр по инфляции в США за май, инвесторов во вторник лишь на короткое время испугали инфляционные риски, которые, вероятно, по-прежнему рассматриваются участниками рынка в качестве процесса временного характера. Индекс доллара поднимался выше 92,7 пунктов, но потом скорректировался, даже не обновив недельный максимум.

Цены на нефть Brent после публикации рекордных данных по инфляции в США скорректировались лишь на короткое время ниже $75 за баррель, а к окончанию рабочего дня отыграли все потери и приблизились к $76 за баррель, оказав поддержку рублю.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренняя попытка роста рынка акций РФ (индекс МосБиржи поднимался выше 3890 пунктов) не получила продолжения. Неуверенность рынкам придала статистика по инфляции в США, к тому же в ЕЦБ намекают на сокращение покупок активов уже этой осенью.

Еврокомиссия сообщила, что потребление газа в Евросоюзе выросло на 7,6% в I квартале (до 141,8 млрд кубометров), а добыча упала до 13,8 млрд кубометров. Уровень газа в ПХГ на конец марта упал на 24% по сравнению с концом марта прошлого года. Вывод напрашивается сам собой: альтернативы "Северному потоку 2" нет, и у "Газпрома" текущий год будет если не выдающимся, то одним из лучших по продажам.

НЛМК увеличил продажи в II квартале на 11% относительно предыдущих трех месяцев, рост был обеспечен за счет увеличения продаж на российском внутреннем рынке. "Акрон" (MOEX: AKRN) в I полугодии установил новый производственный рекорд, увеличив выпуск товарной продукции до 4,157 млн тонн (рост на 6% г/г). Однако на этом компания не останавливается и в ближайшие месяцы будут запущены новые мощности, кроме того завершится модернизация.

Согласно оценке Международного энергетического агентства, спрос на нефть восстановится в текущем году на 5,4 млн б/с, а в 2022 году - еще на 3 млн б/с. Цифры совпадают с оценкой в июне. Риском продолжает оставаться распространение новых штаммов коронавируса. Тем не менее, процесс вакцинации и сокращение мер социальной дистанции будут способствовать улучшению потребления в II полугодии. МЭА также ожидает, что в III квартале сокращение глобальных запасов нефти будет самым активным за последнее десятилетие. Если соглашение ОПЕК+ продолжит существовать, то это создает перспективу для перехода нефти в новый ценовой диапазон, считает аналитик.

В США данные об ускорении инфляции вызвали лишь локальное снижение фьючерсов на основные индексы США и снижение доходности 10-летних казначейских обязательств до 1,34% с 1,37%. Отчетности Goldman Sachs и JPMorgan легко превзошли ожидания.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,4%, обновив рекордные уровни закрытия вторую сессию подряд.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), подогретая статистикой из Китая, проседает Европа (индексы FTSE, DAX и CAC 40 теряют в пределах 0,1%), но подросли США (индекс S&P 500 подрос на 0,1%, Nasdaq - на 0,5%, Dow просел на 0,1%).

Китай в июне увеличил экспорт на 32,2% относительно того же месяца прошлого года - до $281,42 млрд. Рост продолжался уже двенадцатый месяц, при этом темпы повышения ускорились по сравнению с 27,9% в мае. Объем импорта в прошлом месяце вырос на 36,7% и составил $229,89 млрд. Это ниже майского показателя в 51,1%, который был максимальным за десятилетие. Эксперты в среднем ожидали подъема первого показателя на 23,1%, второго - на 30%, сообщает Trading Economics.

Профицит торгового баланса КНР в июне составил $51,53 млрд (самый высокий уровень за пять месяцев) против $44,8 млрд в том же месяце годом ранее. Консенсус-прогноз составлял $44,2 млрд.

Тем временем, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Минтруда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены к вечеру во вторник продолжили рост, цена Brent подошла к $76 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,96 за баррель (+1,1% и -0,5% накануне), августовская цена WTI - $74,75 за баррель (+0,9% и -0,6% в понедельник).

Текущие высокие цены на нефть могут помочь ускорить энергопереход, но также затормозить восстановление, особенно в странах с зарождающейся и развивающейся экономикой, пишут аналитики МЭА в своем ежемесячном отчете. Они напоминают, что производители ОПЕК+ пока не смогли договориться о наращивании добычи с августа из-за позиции ОАЭ, которые требуют повысить для себя уровень, с которого снижают добычу сырья.

Запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР в мае выросли на 18,1 млн баррелей, говорится в отчете МЭА. Так, общие промышленные запасы нефти и нефтепродуктов в мае составили 2,945 млрд баррелей, что на 75,8 млн баррелей ниже среднего показателя 2016-2020 годов и на 10,8 млн баррелей ниже среднего показателя 2015-2019 годов.

Также из отчета МЭА следует, что страны ОПЕК+ увеличили добычу в июне 2021 года на 500 тыс. б/с, но все еще перевыполняли сделку. Хотя ОПЕК+ увеличила добычу в июне до 40,9 млн б/с, страны по-прежнему перекачивали на 1,4 млн б/с меньше, чем требовалось по сделке. Требования по добыче нефти к ОПЕК + в третьем квартале повышаются до 42,8 млн б/с. В четвертом квартале потребность в нефти ОПЕК+ вырастет еще на 1,3 млн б/с - до 44,1 млн б/с.

Между тем настроения на рынке остаются неоднозначными на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния мировой экономики. Министры финансов G20 в минувшие выходные предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса в развивающихся странах угрожает восстановлению мировой экономики.

Также сохраняется неопределенность в отношении добычи нефти со стороны ОПЕК+. Возможность увеличения предложения на рынке нефти в августе сокращается, нет признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ устранили разногласия, не позволяющие странам ОПЕК+ принять решение об увеличении нефтедобычи со следующего месяца, пишет агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,6% и +3,7% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,1%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+2,9%).

Подешевели акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-4,3%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-3,1%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,07 млрд рублей (из них 13,07 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,91 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 6,19 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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