Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в июне (09:00 МСК);

- промышленное производство еврозоны в мае (12:00 МСК);

- индекс цен производителей США в июне (15:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (15:30 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (19:00 МСК);

- операционные результаты "ММК" за 2К21 г;

- акции "Россетей" и "ФСК ЕЭС" последний день торгуются с дивидендами за 2020г;

- квартальные результаты Bank of America, Citigroup, Delta Air Lines, Wells Fargo.

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