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13 июля 2021 года 18:54
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в июне (09:00 МСК); - промышленное производство еврозоны в мае (12:00 МСК); - индекс цен производителей США в июне (15:30 МСК); - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (15:30 МСК); - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (19:00 МСК); - операционные результаты "ММК" за 2К21 г; - акции "Россетей" и "ФСК ЕЭС" последний день торгуются с дивидендами за 2020г; - квартальные результаты Bank of America, Citigroup, Delta Air Lines, Wells Fargo. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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13 июля 2021 года 19:45
Москва. 13 июля. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль заметно растет к бивалютной корзине вслед за повышением котировок нефти. читать дальше
.13 июля 2021 года 19:32
Рынок акций РФ подрос во главе с металлургами вслед за нефтью и США, пессимизм из-за инфляции в Штатах оказался коротким
Москва. 13 июля. Рынок акций РФ во вторник завершил торги умеренным ростом индексов вслед за нефтью (Brent поднялась к $76 за баррель) и индексами в США, которые лишь кратковременно отреагировали снижением на статданные об ускорении американской инфляции в июне, повысивших опасения преждевременного ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Лидерами роста выступили бумаги металлургов, а в аутсайдерах второй день подряд выступили акции "Лензолота", упавшие после отсечки на бирже рекордных дивидендов. читать дальше
.13 июля 2021 года 18:47
Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики на фоне неоднозначных внешних сигналов
Москва. 13 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего торгового дня. читать дальше
.13 июля 2021 года 18:13
Вероятен скачок цены нефти выше $77/барр. в 2022г после охлаждения рынка во 2П21 - "Инвестиционный банк Синара"
Вероятен скачок цены нефти выше $77 за баррель Brent в 2022г после охлаждения рынка во II полугодии 2021г, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара". Эксперты банка напоминают, что в 1П21 нефтяные котировки продемонстрировали впечатляющее ралли более чем на 50%,... читать дальше
.13 июля 2021 года 17:44
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "НЛМК" с целевой ценой 274 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "НЛМК" представил сильные операционные результаты за 2К21г. Однако мощный рост цен реализации и достойные продажи будут частично нивелированы введением экспортных пошлин... читать дальше
.13 июля 2021 года 17:16
Плановое снижение объема экспорта нефти в 2021г обусловлено наращиванием объемов на внутреннем рынке РФ - Сбер Управление Активами
Плановое снижение объема экспорта нефти в 2021г обусловлено наращиванием объемов на внутреннем рынке РФ, считает портфельный менеджер "Сбер Управление Активами" Александра Фалкова. Минэкономразвития РФ немного понизило прогноз по экспорту нефти из России в 2021-2024гг по сравнению с апрельскими... читать дальше
.13 июля 2021 года 16:49
"Финам" сохраняет позитивные ожидания относительно акций "НЛМК" в текущем году и рекомендует их покупать с целью 267 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Группа "НЛМК" раскрыла во вторник результаты производственной деятельности за II кв. и I полугодие 2021г.... читать дальше
.13 июля 2021 года 16:04
Спрос на "защитные" активы возвращается, считает старший аналитик "МКБ Инвестиции" Антон Старцев. Эксперт отмечает, что за прошедшую неделю заметно повысились цены на казначейские облигации США (доходность по 10-летним бумагам понизилась с 1,44% до 1,37% годовых) и выросли цены на золото (+2,7%),... читать дальше
.13 июля 2021 года 15:32
Рубль, скорее всего, укрепится до 71 руб./$1 к концу 2021г, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". На взгляд экспертов банка, в 1П21 динамика рубля оказалась недостаточно сильной. Они объясняют это тремя основными причинами: 1) бюджетное правило; 2) отток капитала с рынка ОФЗ; 3)... читать дальше
.13 июля 2021 года 15:30
Москва. 13 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине вслед за повышением котировок нефти. читать дальше
.13 июля 2021 года 14:53
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции "Юнипро". Потенциальная доходность по бумагам компании на горизонте 12 месяцев может составить более 10%, сообщили эксперты инвестиционной платформы в своем аудиоподкасте. "Мы выделяем компанию "Юнипро". Это частная... читать дальше
.13 июля 2021 года 14:22
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Motors с целью $65 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,5%, стоп-приказ: $55, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что за 2К21 года продажи компании в... читать дальше
.13 июля 2021 года 13:49
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Ford Motor Co., отмечая потенциал их роста 7% на горизонте 12 месяцев. Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие моменты: - Компания разработала стратегию развития бизнеса... читать дальше
.13 июля 2021 года 13:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 345 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: 310 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "МТС"... читать дальше
.13 июля 2021 года 12:53
Индекс S&P 500 остается в сильном восходящем тренде, приближаясь к уровню 4000п, говорится в комментарии BCS Express. "Индекс S&P 500 в понедельник обновил максимум. Просадка на прошлой неделе оказалась оперативно выкуплена, как и большинство предыдущих. Инструмент остается в сильном восходящем... читать дальше
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