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13 июля 2021 года 18:47

Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 13 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего торгового дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 12 июля и составила 115,19% от номинала, что соответствует доходности 1,585% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,66% от номинала, что соответствует доходности 0,04% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день и составил 154,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 5 базисных пунктов - до 134,72% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 3,59% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 129,69% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,58% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 113,84% от номинала, что соответствует доходности 1,77% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году практически не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 108,75% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, до 0,8% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене всего 3 базисных пункта, подорожав до 126,86% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,64% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 4 базисных пункта, до 112,075% от номинала (доходность снизилась почти на 1 базисный пункт, до 2,08% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций в отличие от рынка рублевых гособлигаций, на который определенное давление оказывают риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, чувствует себя в последнее время более стабильно. И сегодня колебания котировок в целом были незначительными. Резко выросшие новые случаи заболевания COVID-19, в том числе новым штаммом "дельта", поставили под вопрос скорость выхода мировой экономики из ковидных ограничений и, как следствие, возможность быстрого повышения процентных ставок мировыми центробанками, а это позитивный фактор для всех мировых долговых рынков. Кроме того, поддержку долговым бумагам оказывает и наметившийся в последнее время переток денежных средств с рынков акций в более консервативные инструменты. И, наконец, позитивным фактором для отечественных евробондов выступает дефицит предложения долларовых бумаг, так как в последние два года размещения суверенных еврооблигаций проводятся только в евро и озвученные Минфином возможные новые размещения в этом году также будут проходить в евро. Таким образом, рынок евробондов России выглядит сейчас довольно крепко и оптимистично в отличие от рублевого долга и курса рубля, которые в последнее время находятся под определенным давлением негативных настроений", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.


Опубликовано: /Финмаркет/
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