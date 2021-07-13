Плановое снижение объема экспорта нефти в 2021г обусловлено наращиванием объемов на внутреннем рынке РФ - Сбер Управление Активами

Плановое снижение объема экспорта нефти в 2021г обусловлено наращиванием объемов на внутреннем рынке РФ, считает портфельный менеджер "Сбер Управление Активами" Александра Фалкова.

Минэкономразвития РФ немного понизило прогноз по экспорту нефти из России в 2021-2024гг по сравнению с апрельскими ожиданиями, при этом сохранило оценки по добыче без изменений.

"Прогноз Минэкономразвития по добыче остался неизменным на всем горизонте планирования. Пока действует соглашение "ОПЕК+" объемы добычи нефти Россией регламентируются им. Россия влияет на квоту в рамках "ОПЕК+" путем переговоров со всеми остальными странами-участницами соглашения и выработки коллегиального решения "ОПЕК+". Однако ведомство понизило прогноз по экспорту нефти из РФ на 2021г до 217 млн тонн, нефтепродуктов - до 135,8 млн тонн. Полагаю, снижение прогноза по экспорту сырой нефти и нефтепродуктов связано с требованиями государства по наращиванию объемов производства моторных топлив (бензина и дизеля) для увеличения предложения на внутреннем рынке. Как следствие, ведомство скорее всего пересмотрело вверх прогнозы по объемам переработки нефти", - пишет Фалкова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.