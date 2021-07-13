.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" рекомендует покупать акции НЛМК с целью 267 руб
.
13 июля 2021 года 16:49
"Финам" рекомендует покупать акции НЛМК с целью 267 руб
"Финам" сохраняет позитивные ожидания относительно акций "НЛМК" в текущем году и рекомендует их покупать с целью 267 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Группа "НЛМК" раскрыла во вторник результаты производственной деятельности за II кв. и I полугодие 2021г. Производство стали в первом полугодии увеличилось на 11% по сравнению с I полугодием 2020г и составило 9 млн т. По сравнению с I кварталом, во II квартале выпуск вырос на 5% до 4,6 млн т, загрузка мощностей - до 96%. Эксперт "Финама" Алексей Калачев подчеркивает, что консолидированные продажи составили 8,2 млн т в первой половине 2021г (-7% (г/г)). При этом продажи на "домашних" рынках выросли на 3% (г/г) до 5,5 млн т, в основном за счет поставок на рынок России (+9% (г/г)), а продажи на экспортных рынках сократились на 23% (г/г) до 2,6 млн т. Это - эффект высокой базы прошлого года, когда внутренний спрос был ограничен в период самоизоляции, подчеркивает аналитик. С учетом роста цен на продукцию (в среднем примерно на треть (кв/кв) и в 2,5 раза (г/г)) Калачев ожидает чрезвычайно сильных финансовых результатов по итогам II кв. 2021г, которые компания раскроет 22 июля. "Мы считаем, что введение временных пошлин на экспорт стали с августа по декабрь 2021г окажет менее значительное влияние на итоги года, чем это принято считать. В России расположены 100% активов "НЛМК" по добыче и переработке сырья, 94% сталеплавильных мощностей и только 59% прокатных мощностей компании. При этом 23% прокатных активов расположено в ЕС и 19% - в США. Мы видим, что компания увеличила продажи проката на внутренний рынок, а также поставки слябов на свои зарубежные активы, чтобы увеличить продажи проката на рынках, которые считаются для них "домашними". Таким образом, далеко не все зарубежные продажи НЛМК подпадают под высокие экспортные пошлины. Мы сохраняем позитивные ожидания относительно акций НЛМК в текущем году и рекомендуем их к покупке с целевой ценой в районе 267 руб. за штуку", - пишет эксперт "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
13 июля 2021 года 17:44
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "НЛМК" с целевой ценой 274 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "НЛМК" представил сильные операционные результаты за 2К21г. Однако мощный рост цен реализации и достойные продажи будут частично нивелированы введением экспортных пошлин... читать дальше
.13 июля 2021 года 17:16
Плановое снижение объема экспорта нефти в 2021г обусловлено наращиванием объемов на внутреннем рынке РФ - Сбер Управление Активами
Плановое снижение объема экспорта нефти в 2021г обусловлено наращиванием объемов на внутреннем рынке РФ, считает портфельный менеджер "Сбер Управление Активами" Александра Фалкова. Минэкономразвития РФ немного понизило прогноз по экспорту нефти из России в 2021-2024гг по сравнению с апрельскими... читать дальше
.13 июля 2021 года 16:04
Спрос на "защитные" активы возвращается, считает старший аналитик "МКБ Инвестиции" Антон Старцев. Эксперт отмечает, что за прошедшую неделю заметно повысились цены на казначейские облигации США (доходность по 10-летним бумагам понизилась с 1,44% до 1,37% годовых) и выросли цены на золото (+2,7%),... читать дальше
.13 июля 2021 года 15:32
Рубль, скорее всего, укрепится до 71 руб./$1 к концу 2021г, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". На взгляд экспертов банка, в 1П21 динамика рубля оказалась недостаточно сильной. Они объясняют это тремя основными причинами: 1) бюджетное правило; 2) отток капитала с рынка ОФЗ; 3)... читать дальше
.13 июля 2021 года 15:30
Москва. 13 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине вслед за повышением котировок нефти. читать дальше
.13 июля 2021 года 14:53
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции "Юнипро". Потенциальная доходность по бумагам компании на горизонте 12 месяцев может составить более 10%, сообщили эксперты инвестиционной платформы в своем аудиоподкасте. "Мы выделяем компанию "Юнипро". Это частная... читать дальше
.13 июля 2021 года 14:22
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Motors с целью $65 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,5%, стоп-приказ: $55, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что за 2К21 года продажи компании в... читать дальше
.13 июля 2021 года 13:49
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Ford Motor Co., отмечая потенциал их роста 7% на горизонте 12 месяцев. Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие моменты: - Компания разработала стратегию развития бизнеса... читать дальше
.13 июля 2021 года 13:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 345 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: 310 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "МТС"... читать дальше
.13 июля 2021 года 12:53
Индекс S&P 500 остается в сильном восходящем тренде, приближаясь к уровню 4000п, говорится в комментарии BCS Express. "Индекс S&P 500 в понедельник обновил максимум. Просадка на прошлой неделе оказалась оперативно выкуплена, как и большинство предыдущих. Инструмент остается в сильном восходящем... читать дальше
.13 июля 2021 года 12:18
Ослабление кредитного импульса в Китае может оказать давление на сырьевые товары - "ВТБ Мои Инвестиции"
Ослабление кредитного импульса в Китае может оказать давление на сырьевые товары, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". "Китайская экономика в прошлом году быстро вернулась к активному восстановлению благодаря улучшению эпидемической ситуации и раннему ослаблению карантинных... читать дальше
.13 июля 2021 года 11:54
BCS Express рекомендует покупать акции Applied Materials от уровня $136,6 с целью $147 на срок до 4 месяцев, что предполагает потенциальную доходность 7,6%, говорится в комментарии инвесткомапнии. Среди факторов в поддержку покупок бумаги аналитик Павел Гаврилов указывает следующие: - В условиях... читать дальше
.13 июля 2021 года 11:40
Москва. 13 июля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил умеренный рост благодаря улучшению внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent нацелилась на $76 за баррель) в ожидании статистики по инфляции и старта сезона квартальных отчетов в США; лидируют в росте бумаги металлургических компаний и продолжилось снижение акций "Лензолота" после отсечки рекордных дивидендов. читать дальше
.13 июля 2021 года 11:33
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" определили фаворитов среди акций РФ на III квартал, выделив "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", Сбербанк, X5 Group, "Детский мир", а также Ozon и HeadHunter, говорится в комментарии инвестиционной платформы. Эксперты смотрят позитивно на нефтегазовый сектор, учитывая политику... читать дальше
.13 июля 2021 года 11:08
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует при коррекции покупать обыкновенные акции Сбербанка в целью 320 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Чистая прибыль Сбербанка за 6 мес. 2021г выросла в 1,8 раз по сравнению алогичным периодом 2020г - до 594,8 млрд руб. По итогам... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.