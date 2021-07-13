"Финам" рекомендует покупать акции НЛМК с целью 267 руб

"Финам" сохраняет позитивные ожидания относительно акций "НЛМК" в текущем году и рекомендует их покупать с целью 267 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Группа "НЛМК" раскрыла во вторник результаты производственной деятельности за II кв. и I полугодие 2021г. Производство стали в первом полугодии увеличилось на 11% по сравнению с I полугодием 2020г и составило 9 млн т. По сравнению с I кварталом, во II квартале выпуск вырос на 5% до 4,6 млн т, загрузка мощностей - до 96%.

Эксперт "Финама" Алексей Калачев подчеркивает, что консолидированные продажи составили 8,2 млн т в первой половине 2021г (-7% (г/г)). При этом продажи на "домашних" рынках выросли на 3% (г/г) до 5,5 млн т, в основном за счет поставок на рынок России (+9% (г/г)), а продажи на экспортных рынках сократились на 23% (г/г) до 2,6 млн т. Это - эффект высокой базы прошлого года, когда внутренний спрос был ограничен в период самоизоляции, подчеркивает аналитик.

С учетом роста цен на продукцию (в среднем примерно на треть (кв/кв) и в 2,5 раза (г/г)) Калачев ожидает чрезвычайно сильных финансовых результатов по итогам II кв. 2021г, которые компания раскроет 22 июля.

"Мы считаем, что введение временных пошлин на экспорт стали с августа по декабрь 2021г окажет менее значительное влияние на итоги года, чем это принято считать. В России расположены 100% активов "НЛМК" по добыче и переработке сырья, 94% сталеплавильных мощностей и только 59% прокатных мощностей компании. При этом 23% прокатных активов расположено в ЕС и 19% - в США. Мы видим, что компания увеличила продажи проката на внутренний рынок, а также поставки слябов на свои зарубежные активы, чтобы увеличить продажи проката на рынках, которые считаются для них "домашними". Таким образом, далеко не все зарубежные продажи НЛМК подпадают под высокие экспортные пошлины. Мы сохраняем позитивные ожидания относительно акций НЛМК в текущем году и рекомендуем их к покупке с целевой ценой в районе 267 руб. за штуку", - пишет эксперт "Финама".

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