Рубль днем подрастает к доллару и евро вслед за укрепляющейся нефтью

Москва. 13 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине вслед за повышением котировок нефти.

Курс доллара США составил 74,2 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,85 руб./EUR1, подешевев на 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,39 копейки - до 80,35 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 июля на 57,47 копейки, до 74,0589 руб./$1, и уменьшил курс евро на 82,3 копейки, до 87,782 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне позитивной динамики цен на нефть. Поддержку котировкам оказывают ожидания уменьшения предложения на рынке и статистические данные из Китая, укрепляющие надежду на продолжение роста спроса на топливо.

Рынки находятся в ожидании данных о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в 15:30 МСК. Инфляция в США ускорилась в последние месяцы из-за последствий пандемии коронавируса, которые в Федеральной резервной системе (ФРС) в основном считают "временными".

В свою очередь, ожидания населения в отношении того, на каком уровне будет находиться инфляция в США через год, подскочили в июне до максимума почти за десятилетие, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Согласно результатам исследования потребительских ожиданий, проведенного ФРБ Нью-Йорка, средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 4,8% в июне, максимального значения за все время наблюдений с 2013 года, по сравнению с 4% в предыдущем месяце.

Кроме того, рынки находятся в ожидании полугодового доклада ФРС о состоянии американской экономики. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл представит его в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США 14 июля, а днем позже - в банковском комитете Сената.

Недостаток определенных производственных компонентов, а также трудовых ресурсов ограничил экономический рост в США и спровоцировал временное усиление инфляции, говорится в документе. "Прогресс в вакцинации привел к открытию экономики и ее мощному росту, - отмечается в докладе ФРС. - Однако нехватка производственных компонентов и проблемы с наймом ограничили активность в ряде отраслей".

В докладе также отмечается, что инфляция в США может оставаться выше целевого уровня дольше двух лет, хотя такие темпы роста цен в любом случае являются временными. Кроме того, ФРС отмечает растущий риск того, что инфляция может оказаться более высокой, чем ожидают в ЦБ.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $75,49 за баррель, что на 0,49% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,31 за баррель, что на 0,28% выше итогового значения предыдущей сессии.

Китай в июне увеличил экспорт на 32,2% относительно того же месяца прошлого года - до $281,42 млрд. Рост продолжался уже двенадцатый месяц, при этом темпы повышения ускорились по сравнению с 27,9% в мае.

Объем импорта в прошлом месяце вырос на 36,7% и составил $229,89 млрд. Это ниже майского показателя в 51,1%, который был максимальным за десятилетие.

Эксперты в среднем ожидали подъем первого показателя на 23,1%, второго - на 30%, сообщает Trading Economics.

Профицит торгового баланса КНР в июне составил $51,53 млрд (самый высокий уровень за пять месяцев) против $44,8 млрд в том же месяце годом ранее. Консенсус-прогноз составлял $44,2 млрд.

Между тем настроения на рынке остаются неоднозначными на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния мировой экономики. Министры финансов G20 в минувшие выходные предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса в развивающихся странах угрожает восстановлению мировой экономики.

"Рост цен на нефть выступает поддержкой рублю в первой половине дня, но далее во вторник движение курса во многом будет определяться ценовой статистикой из США. Однако мы не ожидаем существенной негативной реакции на нее, в связи с чем по итогам торгов рубль может умеренно укрепиться", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль демонстрирует положительную динамику на фоне смешанных настроений на глобальных рынках. Так, утренняя публикация хороших данных по динамике экспорта и импорта Китая не особо поддержала аппетит к риску на развивающихся рынках. Доллар при этом укреплялся к корзине основных мировых валют, фондовые индексы в Европе преимущественно снижались, а фьючерсы на индексы в США росли. Нефтяные котировки вышли в плюс, что по-видимому оказывало ключевую поддержку рублю. В целом настроения инвесторов на глобальных рынках остаются сдержанными под влиянием возврата ограничений в различных мировых регионах из-за новых штаммов вируса", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 13 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 590,9 млрд рублей (при лимите 1,4 трлн и спросе 590,9 млрд рублей) в среднем по ставке 5,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 июля, банки разместили 1 трлн 37,2 млрд рублей (при лимите 1,18 трлн и спросе 1 трлн 37,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 13 июля провел доразмещение 46-го и 47-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 46-й выпуск был размещен в объеме 15 млрд 281,2,9 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала. 47-й выпуск был размещен в объеме 173 млрд 344,7 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании повышению ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,85% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 10 б.п. - до 5,93% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 7 б.п. - до 6,15% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 3 б.п. каждая - до 6,73% и 6,83% годовых соответственно.