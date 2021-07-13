Спрос на "защитные" активы возвращается - МКБ

Спрос на "защитные" активы возвращается, считает старший аналитик "МКБ Инвестиции" Антон Старцев.

Эксперт отмечает, что за прошедшую неделю заметно повысились цены на казначейские облигации США (доходность по 10-летним бумагам понизилась с 1,44% до 1,37% годовых) и выросли цены на золото (+2,7%), что может указывать на возможный приток капитала в "защитные" активы. Индексы акций в течение недели оказались под давлением, но в итоге глобальный фондовый индекс MSCI ACWI потерял лишь 0,1%, американские S&P 500 и Nasdaq-100 завершили неделю в плюсе (+0,4% и +0,7% соответственно).

"Смещение фокуса инвесторов в сторону "защитных" активов может быть связано с продолжающейся пандемией - распространение новых штаммов COVID-19 и ускорение роста ежедневного числа новых случаев в отдельных странах (например, в Великобритании) усиливают сомнения в реализации оптимистичного сценария, заложенного в ожидания рынка", - указывает Старцев.

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