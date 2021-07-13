Рубль, скорее всего, укрепится до 71 руб./$1 к концу 2021г - "Инвестиционный банк Синара"

Рубль, скорее всего, укрепится до 71 руб./$1 к концу 2021г, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

На взгляд экспертов банка, в 1П21 динамика рубля оказалась недостаточно сильной. Они объясняют это тремя основными причинами: 1) бюджетное правило; 2) отток капитала с рынка ОФЗ; 3) сокращение добычи нефти. Аналитики прогнозируют умеренное укрепление курса рубля до 71 руб./$1 к концу этого года и до 70 руб./$1 в 2022г.

"Введенное в 2017г бюджетное правило ограничивает волатильность рубля, вызываемую колебаниями цен на нефть. С тех пор изменение цены нефти на 10% эквивалентно сдвигу лишь на 1% в курсе рубля. При цене нефти выше $43,3 все нефтегазовые доходы направляются в ФНБ. Де-факто экономика работает в условиях низких цен на нефть. Чем выше цена нефти, тем больше объем валюты, приобретаемой Минфином. Рубль не получает существенной поддержки от нынешнего сырьевого цикла", - пишут стратеги инвестбанка.

Также они указывают, что нерезиденты являются нетто-продавцами российских гособлигаций. За 4М21 они продали 0,3 трлн руб. Покупки начались в мае на 37 млрд руб., в июне они, вероятно, сохранились. Продажи ОФЗ коррелируют с динамикой рубля, поскольку инвесторы конвертируют выручку в валюту. С 14 июня санкции против госдолга ограничивают доступ американских инвесторов к первичному рынку ОФЗ. А на вторичном рынке активность слабая на фоне ужесточения ДКП. В отсутствие притока капитала в ОФЗ рубль остается недооцененной валютой.

"В результате соглашения ОПЕК+ в нефтяной отрасли произошло массовое сокращение добычи. В 2020-2021гг сокращение составит 110 млн тонн, и это означает, что налоговые платежи экспортеров снижаются. Добыча нефти начала восстанавливаться в начале 2К21, и в ближайшие месяцы мы ожидаем увеличения предложения валюты от нефтяных компаний. Рубль сильно коррелирует с налоговыми платежами экспортеров, поскольку они создают дополнительный спрос на национальную валюту. Ближе к концу года это может стать фактором укрепления рубля", - отмечают аналитики "Синары".

Эксперты напоминают, что с июня по август российские компании должны выплатить дивидендов на 1,8 трлн руб. По оценкам аналитиков инвестбанка, экспортеры потратят на валютном рынке $15,7 млрд, что вызовет волатильность в рубле. "Мы полагаем, что дивиденды поддержат рубль в начале июля. А ослабят его в конце месяца и начале августа за счет обратной конвертации валюты", - прогнозируют стратеги "Инвестиционного банка Синара".

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