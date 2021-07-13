Потенциал роста акций Юнипро на горизонте 12 месяцев составляет более 10% - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции "Юнипро". Потенциальная доходность по бумагам компании на горизонте 12 месяцев может составить более 10%, сообщили эксперты инвестиционной платформы в своем аудиоподкасте.

"Мы выделяем компанию "Юнипро". Это частная российская компания из сектора электрогенерации. После ввода 3-го энергоблока на Березовской Грэс, компания начала получать повышенные платежи по программе ДПМ1, что обеспечивает компанию высоким и стабильным денежным потоком на ближайшие годы. "Юнипро" планирует платить своим акционерам щедрые дивиденды, суммарный дивиденд по итогам 2021г может составить более 10%. Частота выплат 2 раза в год. На ближайшие 12 месяцев по прогнозам аналитиков "ВТБ Капитал" целевая цена составляет 3.1 за акцию, что дает потенциал для роста более 10%", - отмечают эксперты инвестиционной платформы.

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