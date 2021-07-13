"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Motors с целью $65 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,5%, стоп-приказ: $55, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что за 2К21 года продажи компании в США составили 688 тысяч автомобилей, что превышает показали прошлого года на 40%. Они положительно оценивают стратегию электрификации и подчеркивают, что акции General Motors торгуются с существенным дисконтом к стоимости акций Tesla.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинную позицию по текущей цене. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $55 риск на портфель составит 0,65%, соотношение прибыль/риск 1,6". - указывают аналитики "Финама".

General Motors Co. - крупнейшая американская автомобильная корпорация, которая проектирует, производит и реализует легковые автомобили, грузовики, внедорожники, а также автокомпоненты и запасные части по всему миру.

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