Акции Ford имеют потенциал роста 7% на горизонте 12 месяцев - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Ford Motor Co., отмечая потенциал их роста 7% на горизонте 12 месяцев.

Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие моменты:

- Компания разработала стратегию развития бизнеса электрокаров, и она понравилась инвесторам. Ford стал принимать заказы не только на электрические пикапы, но и на электромустанги.

- Решение вопроса с нехваткой чипов и растущие данные о заказах будут позитивно влиять на стоимость акций компаний. Ford заявил, что будет увеличивать модельный ряд электрических автомобилей, что в свою очередь станет долгосрочной движущей силой.

- Средняя цена автомобиля Ford выросла примерно на 6400$ по сравнению с прошлым годом и составила 47800$. По мнению многих аналитиков, автомобильная промышленность уже пережила худшие времена и совсем скоро должна начать восстанавливаться.

"При этом финансовые результаты этого квартала могут оказаться лучше ожиданий из-за роста цен и растущего спроса на автомобили премиум класса. Целевая цена на ближайшие 12 месяцев составляет 15,5$, потенциал для роста +7%", - заключают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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