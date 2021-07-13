"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 345 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 345 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: 310 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что "МТС" демонстрируют стабильные денежные потоки, тем самым обеспечивая дивидендную доходность для инвесторов. 7 июля был открыт дивидендный гэп, который, учитывая фундаментальные и технические факторы, имеет все шансы на закрытие.

"Бумага торгуется в боковом тренде и сейчас находится около уровней поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 345 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 310 рублей риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "МТС" - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в России. Предоставляет широкий спектр услуг: сотовая связь, домашний интернет, спутниковое ТВ, облачные услуги, интернет вещей, сервисы для бизнеса. Компания также приступила к активному тестированию сети 5G.

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