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13 июля 2021 года 13:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 345 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 345 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: 310 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "МТС" демонстрируют стабильные денежные потоки, тем самым обеспечивая дивидендную доходность для инвесторов. 7 июля был открыт дивидендный гэп, который, учитывая фундаментальные и технические факторы, имеет все шансы на закрытие. "Бумага торгуется в боковом тренде и сейчас находится около уровней поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 345 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 310 рублей риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5", - указывают аналитики "Финама". ПАО "МТС" - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в России. Предоставляет широкий спектр услуг: сотовая связь, домашний интернет, спутниковое ТВ, облачные услуги, интернет вещей, сервисы для бизнеса. Компания также приступила к активному тестированию сети 5G. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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