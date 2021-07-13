Индекс S&P 500 остается в сильном восходящем тренде - BCS Express

Индекс S&P 500 остается в сильном восходящем тренде, приближаясь к уровню 4000п, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 в понедельник обновил максимум. Просадка на прошлой неделе оказалась оперативно выкуплена, как и большинство предыдущих. Инструмент остается в сильном восходящем тренде, приближаясь к круглой отметке 4400 п. Перед ее преодолением индекс может консолидироваться в районе 3880-4000 п.", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что во вторник в США будет опубликована статистика по инфляции. Данные, существенно отличающиеся от консенсус-прогнозов, могут привести к повышенной волатильности. Более высокие значения могут быть восприняты негативно, так как повышают вероятность ужесточения монетарной политики ФРС США. Более низкие значения, напротив, будут свидетельствовать о реализации прогноза регулятора и возможности более длительного сохранения ставок на низких уровнях.

"Среднесрочный взгляд на инструмент умеренно позитивный. Семимесячный восходящий тренд остается в силе, признаков перелома не наблюдается. Перекупленность на недельном графике остается в разумных пределах. В условиях существующих рисков со стороны инфляции сложно с уверенностью говорить об устойчивом обновлении максимумов на горизонте ближайших месяцев, но причин для глубокой коррекции на графике сейчас также нет", - пишут эксперты.

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