Ослабление кредитного импульса в Китае может оказать давление на сырьевые товары - "ВТБ Мои Инвестиции"

Ослабление кредитного импульса в Китае может оказать давление на сырьевые товары, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".

"Китайская экономика в прошлом году быстро вернулась к активному восстановлению благодаря улучшению эпидемической ситуации и раннему ослаблению карантинных ограничений. С другой стороны, Китай также стал лидером в сворачивании стимулов на фоне рисков финансовой стабильности. Кредитный импульс в Китае (скорость прироста кредитования) ослабевает с октября прошлого года. Исторически это приводило к давлению на рынке сырья с лагом в 6-7 месяцев. Таким образом, потенциал дальнейшего роста цен на сырьевые товары весьма ограничен, а пик сырьевого цикла, вероятно, уже позади", - отмечают аналитики.

Тем не менее, на их взгляд, в целом экономика КНР вернулась на траекторию долгосрочного роста. Выпуск в промышленном производстве стабильно растет на 0,7% м/м с ноября 2020г, в то время как индексы PMI стабилизировались выше 50 пунктов. Экономический рост в Китае, скорее всего, превысит 8% в этом году, полагают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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