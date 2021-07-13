Рынок акций РФ утром подрос во главе с металлургами, продолжилось падение Лензолота

Москва. 13 июля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил умеренный рост благодаря улучшению внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent нацелилась на $76 за баррель) в ожидании статистики по инфляции и старта сезона квартальных отчетов в США; лидируют в росте бумаги металлургических компаний и продолжилось снижение акций "Лензолота" после отсечки рекордных дивидендов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3876,51 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1649,49 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,2%.

Доллар упал до 74,03 рубля (-0,42 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Группа НЛМК во II квартале 2021 года произвела 4,58 млн тонн стали, что на 5% выше аналогичного показателя кварталом ранее, благодаря выводу оборудования на проектную мощность после реконструкции, сообщила компания.

Прирост производства в апреле-июне по сравнению со II кварталом 2020 года составил 19%. Консолидированные продажи в прошлом квартале увеличились на 11% к I кварталу, до 4,3 млн из-за роста продаж на российский рынок (+8% кв/кв; +26% г/г), а также повышения поставок слябов и чугуна на экспорт.

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,8%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Продолжилось снижение акций "Лензолота" (-9,1% и -10,9% "префы") после обвала накануне (-46,6% и -52,7% "префы") из-за отсечки на бирже рекордных дивидендов компании за 2020 год (15219,5 рубля на обыкновенную и 3699,27 рубля на привилегированную акцию).

Общая сумма дивидендных выплат "Лензолота" превышает 18,6 млрд рублей, что составляет фактически почти всю чистую прибыль 2020 года, которая была сформирована в основном доходом от продажи структурам "Полюса" (MOEX: PLZL) 94,4% ЗДК "Лензолото" (MOEX: LNZL) за 19,9 млрд рублей (ЗДК владеет всеми производственными активами и лицензиями, а ПАО "Лензолото" - лишь холдинговая структура, не являющаяся центром прибыли).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный, что указывает на возможность роста индекса МосБиржи в пределах 0,5%.

В США в 15:30 МСК выйдет важная статистика по потребительской инфляции в июне, ожидается рост цен на 4,9% в годовом выражении по сравнению с 5,0% в мае. Базовый индекс потребительских цен, напротив, может ускориться до 4,0% с 3,8% в мае. Далее выйдет отчет об исполнении федерального бюджета США в июне, а закроет день статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Во вторник последний день с дивидендами торгуются акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (0,0161 рубля на акцию), ВТБ (0,0014 рубля на акцию), АФК "Система" (0,31 рубля на акцию), "Газпром" (MOEX: GAZP) (12,55 рубля на акцию).

Представители ФРС продолжают успокаивать рекордный рынок. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что разговоры о повышении ставки можно вести лишь после того, как регулятор полностью свернет программу покупки активов. Однако он заверил в том, что условия для сокращения программы пока не сложились. В очередной раз он повторил оценку ФРС, что текущий всплеск инфляции, скорее всего, это временное явление.

Однако далеко не всем инфляция кажется временной. Опрос ФРБ Нью-Йорка показал рост инфляционных ожиданий в июне до 4,8%, что является максимальным значением за достаточно короткую историю проведения исследования. Ожидания на три года остались на уровне 3,6%.

Китайский экспорт указывает на восстановление глобальной потребительской активности, что подогрело азиатские рынки акций во вторник, отмечает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что данные по инфляции в США могут сформировать рыночный тренд до конца недели.

В ежемесячном обзоре МЭА рынок попытается понять, насколько последняя волна пандемии изменит ожидания спроса и предложения на рынке нефти, а также насколько велики риски недостижения ОПЕК+ соглашения в связи с демаршем ОАЭ.

В США стартует сезон отечностей. Позитивные данные могут привести к росту рынка, но на долгосрочную поддержку фондовых активов от сезона отчетностей рассчитывать не стоит, позитив уже во многом заложен в котировки. Западные СМИ вновь начинают истерить по поводу "Северного потока 2" в преддверии встречи Байдена и Меркель. Но вряд ли это изменит позицию германского канцлера, хотя на какие-то уступки, например, оказание помощи Украине, она может пойти. Однако уже нет сомнений, что газопровод будет скоро достроен, объем заполненности европейских газохранилищ низок, а цены на газ высоки. Эти факторы продолжат позитивно действовать на акции "Газпрома".

Продолжается рост бумаг черных металлургов. Они локально перепроданы, наблюдается формирование очередной волны роста цен на сырьевые ресурсы, и неплохой потенциал роста есть у бумаг "Северстали" и НЛМК. Однако покупки стоит сопровождать короткими "стопами", бумаги сектора в последнее время торгуются очень волатильно, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов отмечает, что во вторник свои финансовые результаты за второй квартал представят Goldman Sachs и JPMorgan, в среду - Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, в четверг - Morgan Stanley (SPB: MS). Корпоративные новости из США смогут поддержать рынки в середине недели, если прогнозы корпораций останутся позитивными. А вот на концовку недели взгляд остается осторожным, так как она насыщена значимой статистикой по США и КНР, способной ухудшить экономические ожидания и настроения на рынках, если оправдаются ожидания аналитиков, на данный момент консервативные.

Учитывая спокойную обстановку на мировых рынках, во вторник можно ожидать сдержанного повышения индекса МосБиржи в первой половине торгов. Диапазон 3850-3900 пунктов в течение дня сохранит свою актуальность. Отчетность НЛМК за второй квартал может оказать поддержку "фишкам" сталелитейного сектора, считает Локтюхов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,2-0,4%, обновив рекордные уровни закрытия вторую сессию подряд. В центре внимания участников рынка сезон корпоративной отчетности в США, неофициальный старт которому во вторник дадут такие крупные банки, как JPMorgan и Goldman Sachs.

Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США (14 и 15 июля) и публикации данных о динамике потребительских цен и объеме розничных продаж в стране в июне.

Прибыль американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, во втором квартале увеличилась почти на 63% после повышения на 52,5% в январе-марте, свидетельствуют прогнозы FactSet.

Если ожидания оправдаются, скачок показателя в минувшем квартале станет самым значительным более чем за десятилетие - со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, пишет Financial Times.

Недостаток определенных производственных компонентов, а также трудовых ресурсов ограничил экономический рост в США и спровоцировал временное усиление инфляции, говорится в полугодовом докладе ФРС о состоянии американской экономики. "Прогресс в вакцинации привел к открытию экономики и ее мощному росту, - отмечается в докладе ФРС. - Однако нехватка производственных компонентов и проблемы с наймом ограничили активность в ряде отраслей".

Как отмечает The Wall Street Journal, полугодовой доклад ФРС показывает, что руководство американского ЦБ теряет уверенность в возможности возврата рынка труда к докризисным условиям без провоцирования усиления инфляции.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), но стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,3%) и слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал подъем американских фондовых индикаторов днем ранее в ожидании сильного сезона корпоративной отчетности, а также данные о внешней торговле КНР, отмечают эксперты.

Китай в июне увеличил экспорт на 32,2% относительно того же месяца прошлого года - до $281,42 млрд. Рост продолжался уже двенадцатый месяц, при этом темпы повышения ускорились по сравнению с 27,9% в мае. Объем импорта в прошлом месяце вырос на 36,7% и составил $229,89 млрд. Это ниже майского показателя в 51,1%, который был максимальным за десятилетие.

Эксперты в среднем ожидали подъем первого показателя на 23,1%, второго - на 30%, сообщает Trading Economics.

Профицит торгового баланса КНР в июне составил $51,53 млрд (самый высокий уровень за пять месяцев) против $44,8 млрд в том же месяце годом ранее. Консенсус-прогноз составлял $44,2 млрд.

На нефтяном рынке цены во вторник также растут; цена Brent закрепляется выше $75 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,68 за баррель (+0,7% и -0,5% накануне), августовская цена WTI - $74,6 за баррель (+0,7% и -0,6% в понедельник).

Между тем настроения на рынке остаются неоднозначными на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния мировой экономики. Министры финансов G20 в минувшие выходные предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса в развивающихся странах угрожает восстановлению мировой экономики.

Также сохраняется неопределенность в отношении добычи нефти со стороны ОПЕК+. Возможность увеличения предложения на рынке нефти в августе сокращается, нет признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ устранили разногласия, не позволяющие странам ОПЕК+ принять решение об увеличении нефтедобычи со следующего месяца, пишет агентство Bloomberg.

Прошла уже неделя после того, как министерская встреча ОПЕК+, где обсуждалась возможность увеличения добычи с августа, закончилась безрезультатно из-за позиции ОАЭ, выставивших условие для принятия такого решения (увеличение базы снижения добычи для страны - ИФ), а новая встреча так и не созвана.

Как сообщают источники Bloomberg, несмотря на стремление других членов картеля к компромиссу, мало признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ добились прогресса в разрешении спора.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+10,1%), банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+4,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,7%).

Подешевели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,2%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,75 млрд рублей (из них 2,83 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,2 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,1 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).