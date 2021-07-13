BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Applied Materials

BCS Express рекомендует покупать акции Applied Materials от уровня $136,6 с целью $147 на срок до 4 месяцев, что предполагает потенциальную доходность 7,6%, говорится в комментарии инвесткомапнии.

Среди факторов в поддержку покупок бумаги аналитик Павел Гаврилов указывает следующие:

- В условиях полупроводникового кризиса многие производители представили планы по увеличению своих мощностей. TSMC, Intel и Samsung как одни из крупнейших игроков на рынке покупают оборудование у Applied Materials.

- Пандемия подстегнула цифровую экономику и развитие IoT, 5G, AI, обработки баз данных, облачных вычислений и других технологий, что на руку компании.

- Applied Materials в последнее время сталкивается с высоким спросом на свою продукцию, что позволяет обновлять рекорды по выручке и прибыли. У нее высокая рентабельность и устойчивый баланс. В совокупности это позволяет выплачивать и увеличивать дивиденды, а также проводить программу обратного выкупа акций.

- В среднем таргет аналитиков составляет $161,9. 21 из 29 рекомендаций на покупку, 7 - держать и ни одной на продажу.

- С технической стороны на дневном графике не наблюдается перекупленности по RSI. Акции уже делительное время находятся в боковике в рамках коррекции после обновления исторического рекорда в апреле 2021г.

Указывает Гаврилов и на возможные риски инвестирования:

- Рост процентных ставок может привести к значительному снижению акций.

- В долгосрочной перспективе Азия - ключевой регион для компании - может наладить собственное производство оборудования и стать более конкурентоспособной. В этом случае спрос на продукцию AMAT может снизиться.

- Укрепление доллара может негативно сказаться на финансовых результатах, так как около 90% выручки генерируется за пределами США.

- С технической стороны, на более старших таймфреймах индикатор RSI сообщает о перекупленности. Это нормально для "акций роста", однако может привести к краткосрочной коррекции или боковой консолидации, полагает эксперт BCS Express.

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