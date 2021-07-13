Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" определили фаворитов среди акций РФ на III квартал, выделив "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", Сбербанк, X5 Group, "Детский мир", а также Ozon и HeadHunter, говорится в комментарии инвестиционной платформы.

Эксперты смотрят позитивно на нефтегазовый сектор, учитывая политику ОПЕК+ и восстановление мобильности населения. "Восстановление экспорта нефти из Ирана и дополнительные риски пандемии могут привести к снижению цен на нефть. Отдаем предпочтение акциям с дивдоходностью выше рынка. Наши фавориты - "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть", - отмечается в комментарии.

Сохраняют аналитики позитивный взгляд и на финансовый сектор на фоне высоких темпов кредитования и снижения отчислений в резервы, выделяя Сбербанк.

"Повышенный внутренний спрос в потребительском секторе сохранится в 3К21, - прогнозируют эксперты. - Ожидаем нормализации темпов роста в продуктовой рознице и восстановление с низкой базы в непродовольственном сегменте, наши фавориты - X5 Retail Group и "Детский мир".

Что же касается технологического сектора, то он в 3К21 может получить поддержку от смягчения инфляционных ожиданий и восстановления интереса инвесторов к "акциям роста". полагают стратеги "ВТБ Мои Инвестиции", выделяя акции Ozon и HeadHunter.

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