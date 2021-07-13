"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Сбербанка в целью 320 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует при коррекции покупать обыкновенные акции Сбербанка в целью 320 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Чистая прибыль Сбербанка за 6 мес. 2021г выросла в 1,8 раз по сравнению алогичным периодом 2020г - до 594,8 млрд руб. По итогам июня 2021г банк увеличил чистую прибыль на 71,6% - до 106 млрд руб. на фоне восстановления деловой активности и роста процентных ставок в России. В частности, процентные доходы выросли в основном за счёт увеличения кредитного и портфеля ценных бумаг. Комиссионные доходы продолжают расти за счёт операций с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 33%. Несмотря на весь перечисленный позитив, акции Сбербанка не отреагировали ростом. Рекомендуем при коррекции накапливать позицию в обыкновенных акциях Сбера с целевым ориентиром 320 руб.", - отмечает Баженов.

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