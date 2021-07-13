Рубль в июле-августе, скорее всего, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 - "Локо Инвест"

Рубль в июле-августе, скорее всего, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 при повышенной волатильности, говорится в комментарии "Локо Инвеста".

"Несмотря на слабость доллара к основным мировым валютам, рейтинг ЕМ валют остался разделенным почти поровну, и рубль со своими -0,1% оказался в его "красной" части. С утра казалось, что рубль имеет все шансы на рост, но большую часть дня он снижался под влиянием локального спроса на валюту и сократившегося присутствия экспортеров. Лишь к вечеру его позиции восстановились. Рынок пока будет оставаться волатильным, но средний уровень курса будет оставаться близко к текущим уровням", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

Эксперт обновил расчеты премии за риск в курсе USD/RUB, не связанный с основными рыночными факторами: она увеличилась с 4-6% в мае-начала июня до 6-8% сейчас, что, помимо самих геополитически опасений, может дополнительно быть связано с дивидендным фактором и пониженным спросом нерезидентов на госдолг. "Это допускает небольшое укрепление рубля в пределах 1-2%, но на июль-август ждем повышенной волатильности в диапазоне 73-75 руб./$1. Прогнозы его роста к концу года до уровней 72-73 руб./$1 также остаются неизменными", - указывает Полевой.

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