Котировки нефти вернутся в диапазон $73-75/барр. - ПСБ

Котировки нефти вернутся во вторник в диапазон $73-75 за баррель Brent, полагают эксперты Промсвязьбанка (ПСБ).

"Нефть Brent пытается закрепиться выше диапазона $70-75/барр., несмотря на вялое начало недели. Тем не менее, мы считаем оптимизм пока излишним. Сегодня выйдет ежемесячный отчет МЭА, интересный в плане прогнозов по балансу на текущий год с учётом ситуации в ОПЕК+ и нового витка коронавируса. Полагаем, что отчет может быть не слишком позитивным, что приведет к охлаждению цен на сырье. Мы рассчитываем во вторник на возврат Brent в диапазон $73-75/барр.", - отмечается в обзоре банка.

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