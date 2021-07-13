Котировки нефти во вторник могут вырасти до $75,8 за баррель - Sber CIB

Котировки нефти во вторник могут вырасти до $75,8 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Аналитики инвестбанка отмечают, что во вторник утром в мире сохраняется умеренный позитив на рынках, торги в Москве могут открыться выше уровней закрытия. В течение дня цены на нефть могут вырасти до $75,8 за баррель, если ежемесячный обзор Международного энергетического агентства обнадёжит инвесторов.

Также эксперты Sber CIB подчеркивают, что интерес глобальных инвесторов к валютам развивающихся рынков повысился. Это, по их мнению, вызвано хорошей статистикой по торговому балансу Китая. Скоро "ЛУКОЙЛ" и "АЛРОСА" будут платить дивиденды, для чего им придётся продавать доллары. Это поддержит рубль - он может подорожать до 74 за доллар. Фактор риска для рубля - выход статистики по инфляции в США, которая может привести к укреплению доллара.

Аналитики Sber CIB полагают, что доходность рублёвых облигаций во вторник может вырасти - Минфин объявит параметры своего еженедельного аукциона, перед которым российские инвесторы могут продать небольшую часть госдолга.

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