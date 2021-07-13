Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "НЛМК" и инфляция в США:

- "НЛМК" представит операционные результаты.

- В США в центре внимания будут отчёт по инфляции (15:30 МСК) и предварительная статистика по запасам углеводородов.

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