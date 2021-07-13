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13 июля 2021 года 10:00
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "НЛМК" и инфляция в США: - "НЛМК" представит операционные результаты. - В США в центре внимания будут отчёт по инфляции (15:30 МСК) и предварительная статистика по запасам углеводородов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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13 июля 2021 года 11:08
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует при коррекции покупать обыкновенные акции Сбербанка в целью 320 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Чистая прибыль Сбербанка за 6 мес. 2021г выросла в 1,8 раз по сравнению алогичным периодом 2020г - до 594,8 млрд руб. По итогам... читать дальше
.13 июля 2021 года 10:51
Рубль в июле-августе, скорее всего, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 при повышенной волатильности, говорится в комментарии "Локо Инвеста". "Несмотря на слабость доллара к основным мировым валютам, рейтинг ЕМ валют остался разделенным почти поровну, и рубль со своими -0,1% оказался в его... читать дальше
.13 июля 2021 года 10:27
Котировки нефти вернутся во вторник в диапазон $73-75 за баррель Brent, полагают эксперты Промсвязьбанка (ПСБ). "Нефть Brent пытается закрепиться выше диапазона $70-75/барр., несмотря на вялое начало недели. Тем не менее, мы считаем оптимизм пока излишним. Сегодня выйдет ежемесячный отчет МЭА,... читать дальше
.13 июля 2021 года 10:14
Котировки нефти во вторник могут вырасти до $75,8 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Аналитики инвестбанка отмечают, что во вторник утром в мире сохраняется умеренный позитив на рынках, торги в Москве могут открыться выше уровней закрытия. В течение дня цены на нефть могут... читать дальше
.13 июля 2021 года 09:59
Москва. 13 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики. читать дальше
.13 июля 2021 года 09:56
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с повышения на 0,1-0,3%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. " Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением или со сдержанным приростом в пределах 0,1-0,3%, в районе 3875-3885 п. В... читать дальше
.13 июля 2021 года 09:45
Большинство аналитиков прогнозируют старт фондовых торгов в России во вторник в небольшом плюсе. читать дальше
.13 июля 2021 года 09:45
Внешний фон говорит о нейтральном открытии рынка: американские фьючерсы находятся в районе вчерашнего закрытия, без единой тенденции торгуются металлы, нефть стоит чуть выше $75 за баррель, отмечается в комментарии "Алор Брокер". Вторник будет насыщен событиями, напоминает эксперт инвесткомпании... читать дальше
.13 июля 2021 года 09:33
Рынок акций США закрылся на рекордных уровнях перед началом сезона отчетности. Фондовые индексы Японии и Китая выросли до максимумов за 2 недели. Нефть дорожает после снижения цен накануне, Brent - на уровне $75,35 читать дальше
.13 июля 2021 года 09:32
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-74,8 руб./$1 во вторник, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль в понедельник отыграл часть потерь первой половины дня на улучшении внешнего фона. Однако в целом на российскую валюту мы смотрим негативно, при появлении... читать дальше
.13 июля 2021 года 09:21
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует держать акции "АЛРОСА" с целью 150 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. Эксперт обращает внимание на то, что суммарные объёмы продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" за июнь 2021г выросли в 11,3 раза по сравнению... читать дальше
.13 июля 2021 года 09:12
Индекс Мосбиржи может подняться во вторник выше 3900 пунктов, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. По мнению эксперта, на рынке во вторник вероятна смешанная динамика. Будут отыгрываться сигналы с внешних рынков. Ориентиром... читать дальше
.13 июля 2021 года 09:00
Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные в ожидании новых триггеров к движению
Москва. 13 июля. Доллар и евро незначительно меняются на старте торгов "Московской биржи" во вторник, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.13 июля 2021 года 09:00
Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Внешний фон во вторник утром умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник еще немного выросли. Азиатские рынки торгуются... читать дальше
.12 июля 2021 года 19:32
Рубль вечером отыграл утренние потери к доллару и развернулся вверх к евро в ожидании новых стимулов
Москва. 12 июля. Доллар почти полностью растерял рост первой половины дня, а евро перешел к небольшому снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
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