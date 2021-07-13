Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 13 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник, при этом все три основных индекса достигли рекордных уровней закрытия вторую сессию подряд. В центре внимания участников рынка сезон корпоративной отчетности в США, неофициальный старт которому во вторник дадут такие крупные банки, как JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Прибыль американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, во втором квартале увеличилась почти на 63% после повышения на 52,5% в январе-марте, свидетельствуют прогнозы FactSet.

Доходы компаний дадут представление о том, как обстоят дела в бизнесе более чем через год после начала пандемии COVID-19. Поскольку вопросы об инфляции и состоянии рынка труда остаются, инвесторы проявляют признаки настороженности в отношении курса рынка в ближайшем будущем. Недостаток определенных производственных компонентов, а также трудовых ресурсов ограничил экономический рост в США и спровоцировал временное усиление инфляции, говорится в полугодовом докладе ФРС о состоянии американской экономики.

Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США и публикации данных о динамике потребительских цен и объеме розничных продаж в стране в июне. Пауэлл представит полугодовой доклад в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США 14 июля, а днем позже - в банковском комитете Сената. Как отмечает The Wall Street Journal, полугодовой доклад ФРС показывает, что руководство американского ЦБ теряет уверенность в возможности возврата рынка труда к докризисным условиям без провоцирования усиления инфляции.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут, при этом индексы Японии и материкового Китая поднялись до максимальных отметок за последние две недели. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал подъем американских фондовых индикаторов днем ранее в ожидании сильного сезона корпоративной отчетности, а также данные о внешней торговле КНР. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,46%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК прибавил 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:23 МСК увеличился на 0,2%.

Китай в июне увеличил экспорт на 32,2% относительно того же месяца прошлого года - до $281,42 млрд. Рост продолжался уже двенадцатый месяц, при этом темпы повышения ускорились по сравнению с 27,9% в мае. Объем импорта в прошлом месяце вырос на 36,7% и составил $229,89 млрд. Это ниже майского показателя в 51,1%, который был максимальным за десятилетие. Эксперты в среднем ожидали подъем первого показателя на 23,1%, второго - на 30%, сообщает Trading Economics.

В свою очередь цены на нефть растут в ходе торгов во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $75,48 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,5% - до $75,16 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,43 за баррель, что на 0,45% выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на 0,6% - до $74,10 за баррель.

Между тем настроения на рынке остаются неоднозначными на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния мировой экономики. Министры финансов G20 в минувшие выходные предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса в развивающихся странах угрожает восстановлению мировой экономики. Также сохраняется неопределенность в отношении добычи нефти со стороны ОПЕК+. Возможность увеличения предложения на рынке нефти в августе сокращается, нет признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ устранили разногласия, не позволяющие странам ОПЕК+ принять решение об увеличении нефтедобычи со следующего месяца, пишет Bloomberg.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,339 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,462 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 июля снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (10-12 июля) 0,01%, опустившись до 720,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-09Р" (-0,51%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,44%) и "Совкомбанк БО-П01" (-0,34%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,24%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,22%) и "АФК Система-1P-19" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) полностью разместило 2-летние облигации серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 8 июля. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,3% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,56% годовых.

ООО МФК "МигКредит" завершило размещение 3-летних облигаций 1-й серии объемом 800 млн рублей. Сбор заявок на облигации прошел 8 июля, ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По выпуску предусмотрена амортизация. У компании в обращении один выпуск на 178,98 млн рублей.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) планирует 13 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК принимать заявки инвесторов на 5-летние облигации серии 002P-06R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 7,9-8,0% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,05-8,16% годовых. Техническое размещение запланировано на 23 июля.

АО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("Центральная ППК") 15 июля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 300 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Ранее сообщалось, что сбор заявок пройдет в первой половине июля, позже уточнялось, что книга заявок запланирована на "неделе с 12 июля". Техразмещение запланировано на 21 июля.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) 21 июля планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 27 июля.

ООО "Промомед ДМ" в конце июля планирует разместить 3-летние облигации серии 001P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позже. Купоны полугодовые. В обращении находится выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 24-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 5,7% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.