Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник с повышения на 0,1-0,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с повышения на 0,1-0,3%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

" Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением или со сдержанным приростом в пределах 0,1-0,3%, в районе 3875-3885 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3860, 3850 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3900, 3920 п. Слабо позитивный внешний фон создает условия для стабилизации индекса Мосбиржи около уровня открытия в первые часы торгов. Явные предпосылки для его сильного направленного движения пока не сложились", - отмечает эксперт.

По его мнению, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на движение нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация июньской оценки изменения индекса потребительских цен в США (15:30 МСК). Этот показатель укажет на динамику инфляции за океаном, что имеет значение при прогнозировании сроков начала сворачивания действующих стимулирующих мер.

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