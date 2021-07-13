Рынок акций РФ во вторник откроется нейтрально - "Алор Брокер"

Внешний фон говорит о нейтральном открытии рынка: американские фьючерсы находятся в районе вчерашнего закрытия, без единой тенденции торгуются металлы, нефть стоит чуть выше $75 за баррель, отмечается в комментарии "Алор Брокер".

Вторник будет насыщен событиями, напоминает эксперт инвесткомпании Алексей Антонов. Прежде всего ожидаются данные по инфляции в США за июнь, которые могут сформировать тренд фондовых рынков до конца недели. В ежемесячном обзоре МЭА участники рынка попытаются понять, насколько последняя волна пандемии изменит ожидания спроса и предложения на рынке нефти, а также насколько велики риски недостижения ОПЕК+ соглашения в связи с демаршем ОАЭ.

Также во вторник стартует сезон отечностей в США. Позитивные данные могут привести к росту рынка, но на долгосрочную поддержку фондовых активов от сезона отчетностей рассчитывать не стоит, позитив уже во многом заложен в котировки, полагает Антонов.

"Правда, западные СМИ вновь начинают истерить по поводу "Северного потока 2" в преддверии встречи Бадена и Меркель. Но вряд ли это изменит позицию германского канцлера, хотя на какие-то уступки, например, оказание помощи Украине, она может пойти. Однако уже нет сомнений, что газопровод будет вот-вот достроен, объем заполненности европейских газохранилищ низок, а цены на газ высоки. Эти факторы продолжат позитивно действовать на "Газпром", - отмечает аналитик.

Наконец, вторник - последний день торговли с дивидендами акций "Газпрома", АФК "Система" и ВТБ. "По первым двум бумагам однозначно можно рекомендовать переходить через отсечку, дивидендный гэп они обещают закрыть быстро", - подчеркивает Антонов.

По его мнению, продолжился рост бумаг черных металлургов: "Они локально перепроданы, наблюдается формирование очередной волны роста цен на сырьевые ресурсы, и очень хочется подобрать прежде всего "Северсталь" и "НЛМК". Однако покупки стоит сопровождать короткими стопами, бумаги сектора в последнее время торгуются очень волатильно".

С еще большей осторожностью эксперт смотрит на нефтянку, хотя в "Роснефти", на его взгляд, прослеживаются признаки начала волны среднесрочного роста.

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