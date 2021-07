Рынок акций США на рекордных уровнях, Brent - на уровне $75,35

Рынок акций США закрылся на рекордных уровнях перед началом сезона отчетности. Фондовые индексы Японии и Китая выросли до максимумов за 2 недели. Нефть дорожает после снижения цен накануне, Brent - на уровне $75,35

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник, при этом все три основных индекса достигли рекордных уровней закрытия вторую сессию подряд.

В центре внимания участников рынка сезон корпоративной отчетности в США, неофициальный старт которому во вторник дадут такие крупные банки, как JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc.

Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США и публикации данных о динамике потребительских цен и объеме розничных продаж в стране в июне.

Прибыль американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, во втором квартале увеличилась почти на 63% после повышения на 52,5% в январе-марте, свидетельствуют прогнозы FactSet.

Если ожидания оправдаются, скачок показателя в минувшем квартале станет самым значительным более чем за десятилетие - со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, пишет Financial Times.

Доходы компаний дадут представление о том, как обстоят дела в бизнесе более чем через год после начала пандемии COVID-19. Поскольку вопросы об инфляции и состоянии рынка труда остаются, инвесторы проявляют признаки настороженности в отношении курса рынка в ближайшем будущем.

Недостаток определенных производственных компонентов, а также трудовых ресурсов ограничил экономический рост в США и спровоцировал временное усиление инфляции, говорится в полугодовом докладе ФРС о состоянии американской экономики.

"Прогресс в вакцинации привел к открытию экономики и ее мощному росту, - отмечается в докладе ФРС. - Однако нехватка производственных компонентов и проблемы с наймом ограничили активность в ряде отраслей".

Пауэлл представит полугодовой доклад в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США 14 июля, а днем позже - в банковском комитете Сената.

Как отмечает The Wall Street Journal, полугодовой доклад ФРС показывает, что руководство американского ЦБ теряет уверенность в возможности возврата рынка труда к докризисным условиям без провоцирования усиления инфляции.

Учитывая текущее состояние рынка труда США, пока рано говорить о сворачивании программы покупки активов ЦБ, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин. В интервью WSJ он заявил, что если рынок труда восстановится относительно быстро, то ФРС может замедлить темпы выкупа раньше, но если восстановление займет больше времени, то это произойдет позднее.

При этом Баркин выразил надежду на то, что рынок труда "достаточно скоро" выйдет на тот уровень, при котором Федрезерв сможет начать сворачивать стимулирование.

Между тем ожидания населения в отношении того, на каком уровне будет находиться инфляция в США через год, подскочили в июне до максимума почти за десятилетие, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Согласно результатам исследования потребительских ожиданий, проведенного ФРБ Нью-Йорка, средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 4,8% в июне, максимального значения за все время наблюдений с 2013 года, по сравнению с 4% в предыдущем месяце.

Значение ожидаемой через три года инфляции осталось на уровне 3,6%, говорится в исследовании.

Акции Broadcom (SPB: AVGO) Inc. подорожали на 1,2% по итогам торгов в понедельник на сообщениях о том, что один из крупнейших мировых производителей полупроводников ведет переговоры о покупке частной американской компании SAS Institute Inc., занимающейся разработкой программного обеспечения для статистического анализа. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, SAS может быть оценена в $15-20 млрд.

Котировки акций Virgin Galactic Holdings Inc. рухнули на 17,3%, пережив максимальное однодневное падение в процентном выражении, после того как компания объявила о намерении разместить дополнительные акции на сумму $500 млн. В минувшие выходные основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон вместе с командой из еще пяти человек совершил суборбитальный полет на ракетоплане Unity.

Бумаги L Brands Inc. (SPB: LB) подскочили на 4,2%. Совет директоров L Brands, владеющей брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, одобрил планируемое выделение их в отдельные компании, акции которых будут торговаться на открытом рынке.

Цена ADR китайской Didi Global Inc., оператора крупнейшего в стране сервиса онлайн-заказа такси, упала на 7,2%. Управление по вопросам киберпространства КНР потребовало от магазинов мобильных приложений, работающих в стране, удалить 25 приложений, принадлежащих китайскому подразделению Didi.

Акции Nordstrom Inc. (SPB: JWN) прибавили в цене 1,2% на новостях о том, что компания приобрела миноритарный пакет акций в четырех брендах, принадлежащих британскому онлайн-ритейлеру Asos - Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 126,02 пункта (0,36%) и составил рекордные 34996,18 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 15,08 пункта (0,35%), поднявшись до рекордных 4384,63 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 31,32 пункта (0,21%) и составил рекордные 14733,24 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут, при этом индексы Японии и материкового Китая поднялись до максимальных отметок за последние две недели, сообщает Trading Economics.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал подъем американских фондовых индикаторов днем ранее в ожидании сильного сезона корпоративной отчетности, а также данные о внешней торговле КНР, отмечают аналитики.

Китай в июне увеличил экспорт на 32,2% относительно того же месяца прошлого года - до $281,42 млрд. Рост продолжался уже двенадцатый месяц, при этом темпы повышения ускорились по сравнению с 27,9% в мае.

Объем импорта в прошлом месяце вырос на 36,7% и составил $229,89 млрд. Это ниже майского показателя в 51,1%, который был максимальным за десятилетие.

Эксперты в среднем ожидали подъем первого показателя на 23,1%, второго - на 30%, сообщает Trading Economics.

Профицит торгового баланса КНР в июне составил $51,53 млрд (самый высокий уровень за пять месяцев) против $44,8 млрд в том же месяце годом ранее. Консенсус-прогноз составлял $44,2 млрд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

В том числе значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки интернет-компаний Meituan (+4,9%) и Tencent Holdings (+4,4%), а также автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,4%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (+4%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (+2,3%).

Между тем дешевеют акции производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-2%), нефтяных компаний CNOOC (-0,6%) и PetroChina (-0,6%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК поднялся на 0,5%.

В том числе существенно растут котировки акций производителя полимеров Unitika (+4,8%) и выпускающей оборудование для обработки металлов Amada (+4%).

Также дорожают акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,6%), нефтяной Inpex Corp. (+3,3%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК прибавил 0,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:23 МСК увеличился на 0,2%.

Наиболее значительно подскочила цена бумаг Nearmap Ltd., специализирующейся на 3D-картах, - на 13,4%.

Между тем котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились на 0,2% и выросли на 1% соответственно.

Индекс делового доверия, который рассчитывает National Australia Bank (NAB), в июне существенно снизился - до 11 пунктов по сравнению с 20 пунктами в предыдущий месяц. Это обусловлено введением локдаунов в двух штатах страны из-за новых вспышек заболеваний COVID-19.

Цены на нефть растут в ходе торгов во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК составляет $75,35 за баррель, что на $0,19 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,39 (0,5%) - до $75,16 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,33 за баррель, что на $0,23 (0,31%) выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на $0,46 (0,6%) - до $74,10 за баррель.

Между тем настроения на рынке остаются неоднозначными на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния мировой экономики. Министры финансов G20 в минувшие выходные предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса в развивающихся странах угрожает восстановлению мировой экономики.

Также сохраняется неопределенность в отношении добычи нефти со стороны ОПЕК+.

Возможность увеличения предложения на рынке нефти в августе сокращается, нет признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ устранили разногласия, не позволяющие странам ОПЕК+ принять решение об увеличении нефтедобычи со следующего месяца, пишет агентство Bloomberg.

Прошла уже неделя после того, как министерская встреча ОПЕК+, где обсуждалась возможность увеличения добычи с августа, закончилась безрезультатно из-за позиции ОАЭ, выставивших условие для принятия такого решения (увеличение базы снижения добычи для страны - ИФ), а новая встреча так и не созвана.

Как сообщают источники Bloomberg, несмотря на стремление других членов картеля к компромиссу, мало признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ добились прогресса в разрешении спора.