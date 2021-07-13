.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций США на рекордных уровнях, Brent - на уровне $75,35
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 3,8%
Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,8% на фоне улучшения динамики потребительского и инвестиционного спроса, оборота розницы, платных услуг. В то же время ведомство повысило прогноз по инфляции до 5%
 
Инфляцию по осени снижают - регулятор смягчил риторику
Банк России, который две недели назад дал рынку крайне жесткий сигнал о возможности повышения ставки на июльском заседании шагом вплоть до 100 базисных пунктов, в новом комментарии по инфляции несколько смягчил риторику относительно аналогичного...
 
Минэкономики повысило прогноз по росту зарплат
Среднемесячная зарплата в 2021 г. вырастет почти на 5000 руб., или на 9,1%, относительно уровня 2020 г. и превысит 56 000 руб., пишут "Ведомости", ссылающиеся на обновленный в июне макроэкономический прогноз Минэкономразвития до 2024 г.,...
 
В цифровых валютах заметили трансграничный потенциал
Цифровые валюты, о запуске которых задумались центробанки уже почти полусотни стран мира, могут существенно снизить издержки трансграничных платежей, комиссии по которым остаются высокими из-за сложности системы межбанковских трансакций. Об этом...
 
13 июля 2021 года 09:33

Рынок акций США на рекордных уровнях, Brent - на уровне $75,35

Рынок акций США закрылся на рекордных уровнях перед началом сезона отчетности. Фондовые индексы Японии и Китая выросли до максимумов за 2 недели. Нефть дорожает после снижения цен накануне, Brent - на уровне $75,35

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник, при этом все три основных индекса достигли рекордных уровней закрытия вторую сессию подряд.

В центре внимания участников рынка сезон корпоративной отчетности в США, неофициальный старт которому во вторник дадут такие крупные банки, как JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc.

Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США и публикации данных о динамике потребительских цен и объеме розничных продаж в стране в июне.

Прибыль американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, во втором квартале увеличилась почти на 63% после повышения на 52,5% в январе-марте, свидетельствуют прогнозы FactSet.

Если ожидания оправдаются, скачок показателя в минувшем квартале станет самым значительным более чем за десятилетие - со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, пишет Financial Times.

Доходы компаний дадут представление о том, как обстоят дела в бизнесе более чем через год после начала пандемии COVID-19. Поскольку вопросы об инфляции и состоянии рынка труда остаются, инвесторы проявляют признаки настороженности в отношении курса рынка в ближайшем будущем.

Недостаток определенных производственных компонентов, а также трудовых ресурсов ограничил экономический рост в США и спровоцировал временное усиление инфляции, говорится в полугодовом докладе ФРС о состоянии американской экономики.

"Прогресс в вакцинации привел к открытию экономики и ее мощному росту, - отмечается в докладе ФРС. - Однако нехватка производственных компонентов и проблемы с наймом ограничили активность в ряде отраслей".

Пауэлл представит полугодовой доклад в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США 14 июля, а днем позже - в банковском комитете Сената.

Как отмечает The Wall Street Journal, полугодовой доклад ФРС показывает, что руководство американского ЦБ теряет уверенность в возможности возврата рынка труда к докризисным условиям без провоцирования усиления инфляции.

Учитывая текущее состояние рынка труда США, пока рано говорить о сворачивании программы покупки активов ЦБ, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин. В интервью WSJ он заявил, что если рынок труда восстановится относительно быстро, то ФРС может замедлить темпы выкупа раньше, но если восстановление займет больше времени, то это произойдет позднее.

При этом Баркин выразил надежду на то, что рынок труда "достаточно скоро" выйдет на тот уровень, при котором Федрезерв сможет начать сворачивать стимулирование.

Между тем ожидания населения в отношении того, на каком уровне будет находиться инфляция в США через год, подскочили в июне до максимума почти за десятилетие, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Согласно результатам исследования потребительских ожиданий, проведенного ФРБ Нью-Йорка, средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 4,8% в июне, максимального значения за все время наблюдений с 2013 года, по сравнению с 4% в предыдущем месяце.

Значение ожидаемой через три года инфляции осталось на уровне 3,6%, говорится в исследовании.

Акции Broadcom (SPB: AVGO) Inc. подорожали на 1,2% по итогам торгов в понедельник на сообщениях о том, что один из крупнейших мировых производителей полупроводников ведет переговоры о покупке частной американской компании SAS Institute Inc., занимающейся разработкой программного обеспечения для статистического анализа. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, SAS может быть оценена в $15-20 млрд.

Котировки акций Virgin Galactic Holdings Inc. рухнули на 17,3%, пережив максимальное однодневное падение в процентном выражении, после того как компания объявила о намерении разместить дополнительные акции на сумму $500 млн. В минувшие выходные основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон вместе с командой из еще пяти человек совершил суборбитальный полет на ракетоплане Unity.

Бумаги L Brands Inc. (SPB: LB) подскочили на 4,2%. Совет директоров L Brands, владеющей брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, одобрил планируемое выделение их в отдельные компании, акции которых будут торговаться на открытом рынке.

Цена ADR китайской Didi Global Inc., оператора крупнейшего в стране сервиса онлайн-заказа такси, упала на 7,2%. Управление по вопросам киберпространства КНР потребовало от магазинов мобильных приложений, работающих в стране, удалить 25 приложений, принадлежащих китайскому подразделению Didi.

Акции Nordstrom Inc. (SPB: JWN) прибавили в цене 1,2% на новостях о том, что компания приобрела миноритарный пакет акций в четырех брендах, принадлежащих британскому онлайн-ритейлеру Asos - Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 126,02 пункта (0,36%) и составил рекордные 34996,18 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 15,08 пункта (0,35%), поднявшись до рекордных 4384,63 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 31,32 пункта (0,21%) и составил рекордные 14733,24 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут, при этом индексы Японии и материкового Китая поднялись до максимальных отметок за последние две недели, сообщает Trading Economics.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал подъем американских фондовых индикаторов днем ранее в ожидании сильного сезона корпоративной отчетности, а также данные о внешней торговле КНР, отмечают аналитики.

Китай в июне увеличил экспорт на 32,2% относительно того же месяца прошлого года - до $281,42 млрд. Рост продолжался уже двенадцатый месяц, при этом темпы повышения ускорились по сравнению с 27,9% в мае.

Объем импорта в прошлом месяце вырос на 36,7% и составил $229,89 млрд. Это ниже майского показателя в 51,1%, который был максимальным за десятилетие.

Эксперты в среднем ожидали подъем первого показателя на 23,1%, второго - на 30%, сообщает Trading Economics.

Профицит торгового баланса КНР в июне составил $51,53 млрд (самый высокий уровень за пять месяцев) против $44,8 млрд в том же месяце годом ранее. Консенсус-прогноз составлял $44,2 млрд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

В том числе значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки интернет-компаний Meituan (+4,9%) и Tencent Holdings (+4,4%), а также автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,4%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (+4%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (+2,3%).

Между тем дешевеют акции производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-2%), нефтяных компаний CNOOC (-0,6%) и PetroChina (-0,6%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК поднялся на 0,5%.

В том числе существенно растут котировки акций производителя полимеров Unitika (+4,8%) и выпускающей оборудование для обработки металлов Amada (+4%).

Также дорожают акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,6%), нефтяной Inpex Corp. (+3,3%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК прибавил 0,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:23 МСК увеличился на 0,2%.

Наиболее значительно подскочила цена бумаг Nearmap Ltd., специализирующейся на 3D-картах, - на 13,4%.

Между тем котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились на 0,2% и выросли на 1% соответственно.

Индекс делового доверия, который рассчитывает National Australia Bank (NAB), в июне существенно снизился - до 11 пунктов по сравнению с 20 пунктами в предыдущий месяц. Это обусловлено введением локдаунов в двух штатах страны из-за новых вспышек заболеваний COVID-19.

Цены на нефть растут в ходе торгов во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК составляет $75,35 за баррель, что на $0,19 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,39 (0,5%) - до $75,16 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,33 за баррель, что на $0,23 (0,31%) выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на $0,46 (0,6%) - до $74,10 за баррель.

Между тем настроения на рынке остаются неоднозначными на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния мировой экономики. Министры финансов G20 в минувшие выходные предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса в развивающихся странах угрожает восстановлению мировой экономики.

Также сохраняется неопределенность в отношении добычи нефти со стороны ОПЕК+.

Возможность увеличения предложения на рынке нефти в августе сокращается, нет признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ устранили разногласия, не позволяющие странам ОПЕК+ принять решение об увеличении нефтедобычи со следующего месяца, пишет агентство Bloomberg.

Прошла уже неделя после того, как министерская встреча ОПЕК+, где обсуждалась возможность увеличения добычи с августа, закончилась безрезультатно из-за позиции ОАЭ, выставивших условие для принятия такого решения (увеличение базы снижения добычи для страны - ИФ), а новая встреча так и не созвана.

Как сообщают источники Bloomberg, несмотря на стремление других членов картеля к компромиссу, мало признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ добились прогресса в разрешении спора.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 июля 2021 года 11:08
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Сбербанка в целью 320 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует при коррекции покупать обыкновенные акции Сбербанка в целью 320 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Чистая прибыль Сбербанка за 6 мес. 2021г выросла в 1,8 раз по сравнению алогичным периодом 2020г - до 594,8 млрд руб. По итогам...    читать дальше
.
13 июля 2021 года 10:51
Рубль в июле-августе, скорее всего, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 - "Локо Инвест"
Рубль в июле-августе, скорее всего, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 при повышенной волатильности, говорится в комментарии "Локо Инвеста". "Несмотря на слабость доллара к основным мировым валютам, рейтинг ЕМ валют остался разделенным почти поровну, и рубль со своими -0,1% оказался в его...    читать дальше
.
13 июля 2021 года 10:27
Котировки нефти вернутся в диапазон $73-75/барр. - ПСБ
Котировки нефти вернутся во вторник в диапазон $73-75 за баррель Brent, полагают эксперты Промсвязьбанка (ПСБ). "Нефть Brent пытается закрепиться выше диапазона $70-75/барр., несмотря на вялое начало недели. Тем не менее, мы считаем оптимизм пока излишним. Сегодня выйдет ежемесячный отчет МЭА,...    читать дальше
.
13 июля 2021 года 10:14
Котировки нефти во вторник могут вырасти до $75,8 за баррель - Sber CIB
Котировки нефти во вторник могут вырасти до $75,8 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Аналитики инвестбанка отмечают, что во вторник утром в мире сохраняется умеренный позитив на рынках, торги в Москве могут открыться выше уровней закрытия. В течение дня цены на нефть могут...    читать дальше
.
13 июля 2021 года 10:00
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "НЛМК" и инфляция в США: - "НЛМК" представит операционные результаты. - В США в центре внимания будут отчёт по инфляции (15:30 МСК) и предварительная статистика по запасам...    читать дальше
.
13 июля 2021 года 09:59
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 13 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.    читать дальше
.
13 июля 2021 года 09:56
Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник с повышения на 0,1-0,3% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с повышения на 0,1-0,3%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. " Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением или со сдержанным приростом в пределах 0,1-0,3%, в районе 3875-3885 п. В...    читать дальше
.
13 июля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: рынок акций РФ откроется во вторник в умеренном плюсе
Большинство аналитиков прогнозируют старт фондовых торгов в России во вторник в небольшом плюсе.    читать дальше
.
13 июля 2021 года 09:45
Рынок акций РФ во вторник откроется нейтрально - "Алор Брокер"
Внешний фон говорит о нейтральном открытии рынка: американские фьючерсы находятся в районе вчерашнего закрытия, без единой тенденции торгуются металлы, нефть стоит чуть выше $75 за баррель, отмечается в комментарии "Алор Брокер". Вторник будет насыщен событиями, напоминает эксперт инвесткомпании...    читать дальше
.
13 июля 2021 года 09:32
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-74,8 руб./$1 во вторник - "Алор Брокер"
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-74,8 руб./$1 во вторник, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль в понедельник отыграл часть потерь первой половины дня на улучшении внешнего фона. Однако в целом на российскую валюту мы смотрим негативно, при появлении...    читать дальше
.
13 июля 2021 года 09:21
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует держать акции АЛРОСА с целью 150 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует держать акции "АЛРОСА" с целью 150 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. Эксперт обращает внимание на то, что суммарные объёмы продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" за июнь 2021г выросли в 11,3 раза по сравнению...    читать дальше
.
13 июля 2021 года 09:12
Индекс Мосбиржи может подняться выше 3900 пунктов во вторник- "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи может подняться во вторник выше 3900 пунктов, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. По мнению эксперта, на рынке во вторник вероятна смешанная динамика. Будут отыгрываться сигналы с внешних рынков. Ориентиром...    читать дальше
.
13 июля 2021 года 09:00
Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные в ожидании новых триггеров к движению
Москва. 13 июля. Доллар и евро незначительно меняются на старте торгов "Московской биржи" во вторник, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.    читать дальше
.
13 июля 2021 года 09:00
Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе - BCS Express
Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Внешний фон во вторник утром умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник еще немного выросли. Азиатские рынки торгуются...    читать дальше
.
12 июля 2021 года 19:32
Рубль вечером отыграл утренние потери к доллару и развернулся вверх к евро в ожидании новых стимулов
Москва. 12 июля. Доллар почти полностью растерял рост первой половины дня, а евро перешел к небольшому снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.