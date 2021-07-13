Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-74,8 руб./$1 во вторник - "Алор Брокер"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-74,8 руб./$1 во вторник, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в понедельник отыграл часть потерь первой половины дня на улучшении внешнего фона. Однако в целом на российскую валюту мы смотрим негативно, при появлении мало-мальски весомого негатива рубль вновь пойдет вниз. Серьезный рост курса рубля невозможен из-за бюджетного правила, а все действия монетарных властей будут лишь сдерживать девальвацию. Пока же пара доллар-рубль проторговывает сопротивление 74,6 руб./$1. Во вторник ждем, что пара будет торговаться в диапазоне 74-74,8 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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