Утренние прогнозы: рынок акций РФ откроется во вторник в умеренном плюсе

Большинство аналитиков прогнозируют старт фондовых торгов в России во вторник в небольшом плюсе.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением или со сдержанным приростом в пределах 0,1-0,3%, в районе 3875-3885 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3860, 3850 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3900, 3920 п. Слабо позитивный внешний фон создает условия для стабилизации индекса Мосбиржи около уровня открытия в первые часы торгов. Явные предпосылки для его сильного направленного движения пока не сложились".

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон во вторник утром умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник еще немного выросли. Азиатские рынки торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 без существенных изменений, нефть Brent в плюсе на 0,1% и находится в районе $75,2/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть выше уровней закрытия понедельника".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вторник будет насыщен событиями. Прежде всего ждем данных по инфляции в США за июнь, которые могут сформировать тренд фондовых рынков до конца недели. В ежемесячном обзоре МЭА попытаемся понять, насколько последняя волна пандемии изменит ожидания спроса и предложения на рынке нефти, а также насколько велики риски недостижения ОПЕК+ соглашения в связи с демаршем ОАЭ. Наконец, сегодня последние день торгуются с дивидендами "Газпром", АФК "Система" и ВТБ. По первым двум бумагам однозначно можно рекомендовать переходить через отсечку, дивидендный гэп они обещают закрыть быстро".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок сегодня откроется ростом на 0,5%".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая спокойную обстановку на мировых рынках, мы ждем сдержанного повышения индекса Мосбиржи в первой половине торгов вторника. Диапазон 3850-3900 пунктов, по нашему мнению, в течение дня сохранит свою актуальность. Сегодня НЛМК опубликует операционную отчетность за 2 квартал, что может оказать поддержку "фишкам" сталелитейного сектора".