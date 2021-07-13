"КИТ Финанс Брокер" рекомендует держать акции "АЛРОСА" с целью 150 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

Эксперт обращает внимание на то, что суммарные объёмы продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" за июнь 2021г выросли в 11,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $410 млн. Из которых $374 млн пришлось на алмазное сырьё и $36 млн на бриллианты. По его мнению, такие результаты продаж в основном обусловлены эффектом низкой базы прошлого года, когда продажи алмазов опустились на рекордно низкий уровень.

"Также менеджмент алмазодобывающей компании сообщает о возможном затяжном дефиците алмазного сырья на фоне структурного снижения добычи алмазов на ряде месторождений. Это в свою очередь приведёт к росту цен на алмазно-бриллиантовую продукцию. Таким образом, мы ожидаем роста финансовых показателей и дивидендов компании по итогам 1П21г. В связи с этим, мы сохраняем рекомендацию держать и целевой ориентир 150 руб.", - заключает Баженов.

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