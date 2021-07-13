Индекс Мосбиржи может подняться выше 3900 пунктов во вторник- "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи может подняться во вторник выше 3900 пунктов, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

По мнению эксперта, на рынке во вторник вероятна смешанная динамика. Будут отыгрываться сигналы с внешних рынков. Ориентиром для индекса Мосбиржи станет диапазон 3850-3920 пунктов.

Также аналитик обращает внимание на публикацию Группой "Черкизово" операционных результатов за 2К21. Компания сократила поставки свинины (второй по значимости сегмент) на 20%, но цены реализации во втором квартале возросли на 16-32% к уровням прошлого года. В сегменте мясопереработки на фоне консолидации активов и брендирования продукции цены только к первому кварталу повысились на 6%, а объем продаж в натуральном выражении увеличился на 29%. В ключевом сегменте (мясо курицы) оборот в натуральном выражении вырос на 13% г/г, а цены реализации поднялись на 25%. Это повышение во многом было обусловлено увеличением экспорта.

"Мы ожидаем, что Группа "Черкизово" представит сильные финансовые результаты за 2К21 года. Так, объем годовой выручки может превысить 137 млрд руб. Цель по акциям компании на горизонте 12 месяцев: 2650 руб. за бумагу. При этом таргет может быть пересмотрен в сторону повышения", - указывает Ващенко.

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