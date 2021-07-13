Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Внешний фон во вторник утром умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник еще немного выросли. Азиатские рынки торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 без существенных изменений, нефть Brent в плюсе на 0,1% и находится в районе $75,2/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть выше уровней закрытия понедельника", - полагает аналитик.

Также Карпунин отметил явную тенденцию по снижению торговой активности. Обороты в индексе Мосбиржи накануне составили 63 млрд руб., что на 25-30% ниже среднедневных значений для этого года. Помимо сезонного фактора свою роль играет отсутствие каких-то существенных просадок, считает эксперт. На рынке наблюдается поступательный восходящий тренд, который прерывается лишь на непродолжительные периоды боковой консолидации. В такой ситуации многие трейдеры выбирают простую тактику "купил и держи".

На взгляд эксперта инвесткомпании, по индексу Мосбиржи актуален растущий тренд, однако дойти до следующего ориентира около 4000 п. на этой неделе будет сложно из-за фактора дивидендных отсечек. При этом и поводов для выхода вниз за пределы восходящего канала пока недостаточно. Об ухудшении технической картины можно будет говорить при спуске ниже 3765-3780 п., полагает Карпунин.

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