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12 июля 2021 года 19:32

Рубль вечером отыграл утренние потери к доллару и развернулся вверх к евро в ожидании новых стимулов

Москва. 12 июля. Доллар почти полностью растерял рост первой половины дня, а евро перешел к небольшому снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 74,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,23 руб./EUR1, подешевев на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,7 копейки - до 80,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на вечерних торгах, а участники рынка находятся в ожидании новых стимулов к движению. Игроки не спешат проявлять торговую активность из-за опасений за темпы роста мировой экономики в условиях активного распространения в разных странах штамма "дельта" COVID-19 и неопределенности относительно договоренностей об увеличении нефтедобычи ОПЕК+.

Одновременно рынки находятся в ожидании полугодового доклада Федеральной резервной системы (ФРС) о состоянии американской экономики. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл представит его в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США 14 июля, а днем позже - в банковском комитете Сената.

Недостаток определенных производственных компонентов, а также трудовых ресурсов ограничил экономический рост в США и спровоцировал временное усиление инфляции, говорится в документе. "Прогресс в вакцинации привел к открытию экономики и ее мощному росту, - отмечается в докладе ФРС. - Однако нехватка производственных компонентов и проблемы с наймом ограничили активность в ряде отраслей".

В докладе также отмечается, что инфляция в США может оставаться выше целевого уровня дольше двух лет, хотя такие темпы роста цен в любом случае являются временными. Кроме того, ФРС отмечает растущий риск того, что инфляция может оказаться более высокой, чем ожидают в ЦБ.

Учитывая текущее состояние рынка труда США, пока рано говорить о сворачивании программы покупки активов ЦБ, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин. В интервью WSJ он заявил, что если рынок труда восстановится относительно быстро, то ФРС может замедлить темпы выкупа раньше, но если восстановление займет больше времени, то это произойдет позднее.

При этом Баркин выразил надежду на то, что рынок труда "достаточно скоро" выйдет на тот уровень, при котором Федрезерв сможет начать сворачивать стимулирование.

Между тем, как заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью Bloomberg TV, Европейский ЦБ обозначит новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) на заседании 22 июля.

Она также дала понять, что регулятор может ввести новые меры для поддержки экономики в следующем году, когда завершится срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Цены на нефть снижаются на торгах в понедельник на фоне беспокойства по поводу распространения пандемии коронавируса, а также неопределенности относительно добычи в рамках сделки ОПЕК+.

В центре внимания рынка - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, которые будут опубликованы соответственно во вторник и четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $75,15 за баррель, что на 0,53% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,11 за баррель, что на 0,6% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 378 штук.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль начал неделю со снижения к доллару США, в то время как сам доллар укрепляется к валютам как развитых экономик, так и некоторых emerging markets. "Немного негатива рублю придает снижающаяся нефть, где по-прежнему нет определенности по квотам на добычу и продлении сделки участниками соглашения ОПЕК+. Тем не менее, текущие $74,5 за баррель Brent делают перспективы укрепления рубля более чем реальными. Также участников рынка беспокоит шествие дельта штамма COVID-19 по планете и локдауны в таких странах, как Япония и Австралия", - отмечает Голубов.

"В первой половине торгового дня рубль находился под давлением общего ухода от риска на развивающихся рынках, а также снижения нефтяных котировок. Кроме того, Совет ЕС сообщил о продлении секторальных санкций против РФ еще на полгода, что добавило негатива на российский рынок. (. . .) Однако во второй половине дня с аппетитом к риску на глобальных площадках стало чуть лучше, и российской валюте удалось восстановить значительную часть позиций. В ближайшее время ситуация на российском валютном рынке будет во многом определяться аппетитом к риску на глобальных рынках, решающее значение для которого будут иметь данные по инфляции в США, а также динамика нефтяных котировок. Ситуация на рынке нефти по-прежнему полностью зависит от того, будут ли новые договоренности среди членов ОПЕК+, при этом нельзя исключать и наиболее негативного сценария в виде распада сделки", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 июля на 16,61 копейки, до 74,6336 руб./$1, и увеличил курс евро на 46,53 копейки, до 88,605 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 24,55 копейки по отношению к пятнице и составил 74,5947 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 21,42 копейки и составил 74,5871 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 468,333 млн, из которых $574,477 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 893,856 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 44,64 копейки, до 88,5256 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,141 рубля и составил 88,4829 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR317,509 млн, из которых EUR100,069 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR217,44 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании повышению ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 5,8% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 8 б.п. - до 5,83% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 6,08% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 6,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 5 б.п., поднявшись до 6,78% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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