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12 июля 2021 года 19:04

Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- торговый баланс Китая в июне (06:00 МСК);

- окончательный индекс потребительских цен Германии в июне (09:00 МСК);

- ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11:00 МСК);

- встреча министров финансов ЕС (13:00 МСК);

- индекс потребительских цен США в июне (15:30 МСК);

- операционные результаты "НЛМК" за 2К21;

- акции АФК "Система" и "Газпрома" последний день торгуются с дивидендами за 2020г;

- квартальные результаты Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Pepsi Co.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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