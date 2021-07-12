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12 июля 2021 года 18:58

Цены евробондов РФ подросли в понедельник благодаря спросу на рисковые активы и стабильности UST

Москва. 12 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка подросли в понедельник благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 9 июля, составив 115,2% от номинала, что соответствует доходности 1,59% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,665% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,045% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 0,5 пункта и составил 154,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 28 базисных пунктов - до 134,75% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,59% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 35 базисных пунктов, до 129,72% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 3,58% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 0,5 базисного пункта - до 113,83% от номинала, что соответствует доходности 1,77% годовых (практически без изменений к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году прибавили в цене 1 базисный пункт - до 108,77% от номинала, что соответствует доходности 0,795% годовых (снижение на 1 базисный пункт).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 19 базисных пунктов, подорожав до 126,87% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,64% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 10 базисных пунктов, до 112,06% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 2,08% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 1,5 базисного пункта - до 108,915% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,965% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций немного подросли благодаря стабильной ситуации в секторе US Treasuries. Глобальные инвесторы ждут выступления в Конгрессе США председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о состоянии американской экономики. И хотя сохраняются риски того, что в докладе будут намеки на возможное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва, пока ситуация на рынке базовых активов относительно спокойная, а цены "длинных" US Treasuries сегодня даже немного подросли, что в целом оказало позитивное влияние на динамику еврооблигаций emerging markets. Кроме того, несмотря на то, что в последнее время геополитическая премия в отечественных бумагах несколько сократилась, она все еще присутствует и в определенной степени играет сглаживающую роль, не давая в периоды снижения цен US Treasuries проседать российских евробондам теми же самыми темпами. Таким образом, евробонды России чувствуют себя сейчас более устойчиво по сравнению с базовыми активами, над которыми висит риск возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС для сдерживания инфляционных процессов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.


Опубликовано: /Финмаркет/
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